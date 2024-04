Super Bug : une madeleine en forme de Coccinelle

La voiture autonome ? Les quinquas connaissent depuis l’enfance. Les commandes vocales aussi, comme les voitures volantes, puisqu'ils ont vu Super bug à la télé en 1980. Car cette Coccinelle Volkswagen « sait tout faire, elle peut même voler dans les airs » comme le chante le générique de cette série, diffusée en 1980 sur Antenne 2. Enfin pas vraiment une série, plutôt un feuilleton, comme on désignait à l’époque les petits téléfilms récurrents. Et celui-ci est du genre OVNI qui n’a duré que le temps d’une saison de 12 épisodes de 20 minutes seulement.

Cinq films transformés en feuilleton

Ce feuilleton est en fait un vaste bricolage réalisé en Allemagne spécialement pour le marché français. Car outre-Rhin ont eu une idée de génie : remonter en douze épisodes des extraits de cinq longs-métrages distribués au cinéma entre 1971 et 1978. Le travail de montage est d’ailleurs bien meilleur que la réalisation originale, puisque, de la Coccinelle en Safari à la Coccinelle en folie, ces films, inspirés de ceux de Disney consacrés à la petite Volkswagen sont aujourd’hui au panthéon des nanars.

Mais peu importe, une génération entière de petits français attendait chaque semaine de cette année 1980 sa dose de Super Bug sur la deuxième chaîne. Et les audiences étaient à la hauteur puisqu’elles ont généré leurs produits dérivés, des 6 albums de BD tirés du feuilleton au 45 tours de l’inoubliable générique. Nul doute qu’Eddy Clio, l’un des hommes de l’image de Caradisiac et fan de la première heure, a dû harceler ses parents pour glisser le vinyle en question dans le mange-disque qu’ils lui ont offert pour sa première communion.

L’histoire de Super Bug est évidemment improbable et met en scène deux compères et propriétaires de l’auto. Jimmy Bondi et Aldo Regozzani (ne pas confondre avec Clay Regazzoni le pilote de F1) sont cascadeurs et grâce à leur Coccinelle extraordinaire, ils vont arrêter les méchants, sauver les enfants et même venir au secours des bonnes sœurs. Les comédiens qui incarnent les deux héros, s’ils ne sont pas très connus en France, le sont un peu plus de l’autre côté du Rhin.

Rodolph Zehetgruber, qui incarne Jimmy Biondi, et qui est décédé en 2003, n’est pas seulement acteur, mais aussi le réalisateur et le producteur de la série et des films qui l’ont inspiré. Quant à son complice, Salvatore Borgese, il a beaucoup tourné avec le duo Terence Hill et Bud Spencer, aussi italiens que lui.

En France on connaît en revanche beaucoup mieux les doublures des deux héros, qui ne sont autres que Jacques Balutin et Gérard Hernandez. Tous les nostalgiques de ces deux spécialistes du doublage, et tous les fans de Super bug comme Eddy Clio, peuvent retrouver quelques épisodes de leur feuilleton préféré sur Youtube et Dailymotion.