Dans la sphère des préparateurs, il existe plusieurs écoles. Aux côtés de ceux qui mettent du carbone partout ou des amateurs de puissances démesurées, il existe des spécialistes du recarrossage donnant une identité insolite à une voiture complètement différente de celle d'origine. Le Japonais Mitsuoka fait partie du lot avec ses autos façon rétro employant comme base des véhicules disponibles en neuf. Avec la Ryugi, la donneuse n'est autre qu'une Toyota Corolla Axio (la version berline sur son marché domestique) tout à fait moderne.

Cela fait plus de 10 ans que la Mitsuoka Ryugi est disponible dans le catalogue du préparateur nippon. Cela ne l'empêche pas de mettre à jour sa création avec pour 2024 un rétroviseur central jour/nuit automatique ainsi que des radars devant et derrière sur toutes les finitions exceptée celle d'entrée de gamme. Car oui, même chez Mitsuoka, il existe plusieurs niveaux d'équipements. Les plus observateurs remarqueront que l'habitacle reçoit néanmoins des évolutions bien plus légères qu'à l'extérieur sur la carrosserie. Les lignes de la Corolla Axio sont totalement revues avec une grande calandre verticale, des projecteurs ronds, des ailes bombées et des feux affinés de chaque côté de la malle. Les traits rappellent furieusement ceux des Bentley des années 50 ou des Jaguar de la même époque.

Une banale Corolla se cache sous cette étrange voiture

Vous l'avez compris, la Mitsuoka Ryugi ne souhaite pas vraiment devenir une réplique mais plutôt une alternative facile à vivre et fiable aux voitures anciennes. Le préparateur joue d'ailleurs à fond cette carte avec des communications décalées qui font mouche au Japon et un tarif particulièrement attractif pour ce type de produit facturé moins de 19 000 euros pour la voiture la moins équipée.