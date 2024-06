6 millions d'euros d'amende pour cette marque chinoise qui faisait croire que ses voitures étaient construites en Italie

Coup dur pour le constructeur DR Automobile. Le gouvernement italien demande à la marque de verser six millions d'euros pour pratiques commerciales trompeuses. Les véhicules soi-disant fabriqués en Italie étaient en réalité assemblés en Chine pour ne recevoir que les emblèmes en Europe.

En voyant les clichés des voitures à la sortie des conteneurs, la fraude est manifeste. Il ne reste plus rien à faire excepté installer les logos sur le hayon et la calandre alors que DR Automobiles prétend que le véhicule sort d'une usine du Vieux Continent.

Quelques badges sur des voitures déjà assemblées

Le rapport de l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (ou Autorité de la concurrence et du marché en français) note que : "depuis décembre 2021 environ, le constructeur indique que l'Italie est le lieu de production des voitures DR Automobiles. Cela n'est pas le cas puisqu'ils sont fabriqués en Chine sauf pour quelques éléments de finition."

Un service après-vente lui aussi épinglé

Le gouvernement relève que l'objectif est de tromper le consommateur en appuyant la condamnation par un document détaillé de 71 pages. De quoi constater que les DR 3 et DR 5 ne sont que des versions rebadgées des Chery Tigo 2 et Cherry Tigo 4. Pour enfoncer le clou, la division DR Service & Parts est aussi pointée du doigt pour son "approvisionnement inadéquat ne en pièces détachées et son mauvais service après-vente dans le réseau des concessionnaires et des ateliers agréés".