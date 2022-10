600 millions d'euros pour la future usine française de composants de batteries

Dans le cadre de la réindustrialisation de la France, le projet de l’entreprise française Alteo et du sud-coréen Wscope a tout de la bonne nouvelle. Le gouvernement, qui a déjà annoncé son intention d’accélérer la transition du parc automobile français vers la mobilité électrique, pourra donc compter sur l’implantation en France d’un des fournisseurs principaux de Samsung.

Selon une information des Échos, confirmée depuis par le ministère chargé de l’Industrie, la France comptera, à partir de 2026, la plus grande usine de séparateurs de batteries pour des véhicules électriques. L’usine, dont le lieu exact sera communiqué au début de l’année 2023, devrait se situer à proximité des futures usines de batteries prévues dans les Hauts-de-France afin d’en optimiser l’alimentation. Composants essentiels des batteries utilisées dans les véhicules électriques, les séparateurs seront donc produits au plus près de là où seront fabriquées les batteries : « Cet accord permettra aux deux entreprises de finaliser le montage du projet et de valider la localisation du site de production français, avec une volonté affichée de se positionner au plus près des gigafactories », indique pour sa part le gouvernement.

L’investissement à hauteur de 600 millions €, devrait également permettre la création de près de 1 000 emplois, pour une mise en production dès 2026.