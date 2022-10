Les interviews du Mondial 2022 - Luc Chatel (PFA) : "2035 ? On va y arriver, mais avec des investissements gigantesques

Il est à la tête de la Plateforme automobile depuis sa création en 2017. Avec cette structure, qui fédère toute la filière automobile, avec 4 000 entreprises et 400 000 emplois, Luc Chatel entend peser de son poids dans le débat actuel et dans ce qui est l'une de plus importante transformation de l'histoire industrielle.

Une transformation qu'il a qualifiée de "sabordage industriel" lorsqu’au mois de juin dernier, les députés européens ont voté, à Strasbourg, l'interdiction des véhicules thermiques en 2035. Quelques mois plus tard, s'il est moins catastrophiste, l'ancien ministre de l'éducation de Nicolas Sarkozy estime toujours que cette bascule vers le tout électrique fera de gros dégâts, notamment sociaux. "Dans une projection que nous avons réalisée en 2021, nous envisagions que les destructions d'emplois pourraient atteindre entre 50 000 et 70 000 emplois". Un an plus tard, le patron de la PFA estime que les répercussions pourraient bien se situer dans le haut de la fourchette.

Malgré tout, il encourage bien entendu ses adhérents à se transformer pour atteindre l'objectif fixé, et compte sur les pouvoirs publics pour y parvenir. Mais les industriels devront évidemment mettre la main à la poche. Et elle devra être plutôt spacieuse, car pour Luc Chatel, "2035 ? On va y arriver, mais avec des investissements gigantesques".