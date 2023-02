650 000 bornes de recharge d’ici 2030 ?

Le déploiement des bornes de recharge en France est un sujet épineux. Initialement, le gouvernement s’était fixé comme objectif d’atteindre la barre des 100 000 en 2021. Il sera finalement atteint à la fin du premier semestre… 2023 !

Seulement, les choses s’accélèrent, à en croire les nombreux travaux sur les aires de repos, mais aussi les prévisions de LCP Delta. Ce cabinet européen de recherche et de conseil spécialisé dans la transition énergétique prévoit que 650 000 bornes publiques seront présentes sur le territoire d’ici 2030, ce qui représente une progression de 800 %. Elle estime que cette croissance est une conséquence des mesures mises en place contre les véhicules thermiques. Pour rappel, les constructeurs n’auront plus le droit de vendre de voitures thermiques d’ici 2035 en Europe.

LCP Delta découpe le déploiement des points de recharge selon trois catégories : autoroutes, milieux urbains et enfin sur des lieux d’arrêt type hôtel ou encore centres commerciaux. Ainsi, il devrait y avoir pour la seule année 2025 un peu plus de 2 200 bornes implantées sur autoroutes, environ 16 000 en ville et 23 000 pour la dernière catégorie. Le développement sera exponentiel puisque ces chiffres passeront respectivement à 9 500, 66 500 et plus de 90 000, pour l’exercice 2030.

Au final, il est prévu que sur les 650 000 bornes, 37 000 se situeront sur les autoroutes, près de 260 000 en milieu urbain, et près de 365 000 sur des points de « destination ».

L’étude détaille également le futur dans le secteur du travail en prévoyant plus de 1 300 000 bornes mises en service dans les entreprises à la même échéance. La croissance atteindrait alors 1 200 % !

Du côté des particuliers, 440 000 points sont déjà installés, mais ce chiffre atteindrait 4 500 000 en 2030. Là aussi, la croissance serait impressionnante avec + 900 %.

Pour parvenir à ces chiffres, l’étude s’est appuyée notamment sur l’analyse des ventes de véhicules électriques et leur prévision, le retour d’expérience des fabricants et installateurs de bornes et le déploiement de ces dernières dans différents pays européens, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays Bas et en Norvège.