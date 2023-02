Bientôt 100 000 bornes électriques en France (mais attention à la fiabilité)

L’Avere France vient de publier son baromètre sur les infrastructures de recharge en France et comme prévu, le nombre de points de charge a beaucoup augmenté sur l’année 2022 : de 53 667 à la fin 2021, ce nombre est passé à 82 107 au 31 décembre 2022. Avec 3 177 nouveaux points de recharge recensés sur le dernier mois de janvier 2023 répartis en 989 nouvelles stations, on comptait au 1er février 2023 85 284 points de recharge dans le pays, soit une augmentation de 57% sur un an et 127 points de recharge en moyenne pour 100 000 habitants. D’après Olivia Grégoire, Ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, l’objectif des 100 000 bornes initialement fixé pour la fin de l’année 2021 sera enfin atteint au cours du deuxième trimestre 2023.

Dans le détail, 53% des points de charge (46 045) concernent des bornes en courant alternatif triphasé dont la puissance est comprise entre 7,3 et 22 kW, correspondant le plus souvent à des bornes publiques permettant de recharger sa voiture pendant la nuit. 35% de ces points de charge (30 030) utilisent du courant alternatif monophasé à moins de 7,4 kW et les bornes rapides à courant continu restent logiquement plus rares : on compte 3 271 bornes d’une puissance comprise entre 50 et 150 kW, 2 542 bornes d’une puissance comprise entre 150 et 350 kW et 1 135 bornes de 350 kW. Moins de 7% des bornes proposent de la charge à plus de 150 kW, mais la plupart des autos actuelles se rechargent souvent avec 150 kW de puissance au maximum. Le réseau de recharge rapide est en train de se compléter sur tous les axes autoroutiers du pays (100% des aires du réseau APRR et AREA déjà équipées, 85% des aires du réseau Vinci équipées) et la France est le troisième pays à la pointe en la matière derrière les Pays-Bas et l’Allemagne.

Une fiabilité toujours pas optimale

Encore faut-il que ces bornes fonctionnent et malheureusement, la fiabilité des points de charge pour voiture électrique reste encore loin de celle des stations-service classiques. D’après le baromètre de l’Avere, la disponibilité (ni en maintenance, ni hors service) des bornes en courant continu est de 86% en moyenne actuellement. Le chiffre tombe à 83% pour les bornes en courant continu de moins de 150 kW et à 78% pour les bornes de 150 kW ou plus. Or, personne n’a envie d’arriver sur une station autoroutière où les bornes sont en panne et qu’il ne reste plus que quelques kilomètres d’autonomie au véhicule…