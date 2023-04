A 19 100€, le Dacia Lodgy neuf reste-il une bonne affaire ?

Commercialisé entre 2012 et 2022, le Dacia Lodgy n’a pas eu le succès du Duster malgré d’évidentes qualités (son espace intérieur, sa modularité correcte et son prix serré). La faute très probablement à un style beaucoup moins attractif que celui du Duster ou des autres nouveautés de Dacia. On trouve toujours quelques rares exemplaires neufs de ce Lodgy en fouillant du côté du stock Dacia, généralement des modèles d’exposition. Alors, y a-t-il de quoi faire une bonne affaire en achetant un Lodgy plutôt que le Jogger pour les familles ?

A 19 100€ pour un Lodgy Essential 7 places équipé du diesel DCi 115 chevaux, l’addition est intéressante à première vue. A ce prix on dispose d’une climatisation manuelle, d’une banquette de la deuxième rangée rabattable 2/3 – 1/3, des deux sièges additionnels dans le coffre ou encore du verrouillage centralisé. Suffisant dans l’absolu…mais il faut alors se contenter de l’esthétique vieillissante du monospace et surtout d’une présentation intérieure d’un autre âge.

Mieux vaut préférer le Jogger

En comparaison, le Jogger à l’habitabilité similaire coûte 19 600€ dans sa finition Expression bien équipée avec le moteur essence de 100 chevaux compatible GPL. Le diesel du Lodgy gardera l’avantage sur les longs trajets mais partout ailleurs, le Jogger fait mieux et profite d’un habitacle nettement plus moderne. Bref, on a quand même du mal à voir ces Lodgy encore en stock comme de bonnes affaires. Seuls les irréductibles du diesel pourraient craquer mais compte tenu du prix actuel du GPL, il n’y a pas de quoi rivaliser avec le Jogger en coût d’utilisation…