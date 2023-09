À contre-courant : les alternatives au SUV Kia EV6

À contre-courant Les eurodéputés l’ont décidé : plus aucune voiture neuve, essence, hybride ou diesel ne pourra être commercialisée à partir de 2035. Place donc aux voitures électriques dont les ventes augmentent, mais qui ne représentent pour l’instant que 1,5 % du parc roulant en France. Mais encore trop cher ces voitures électriques ? Pas assez autonomes ? Sans doute, et c’est pourquoi Caradisiac vous propose de ne pas oublier le « thermique » si vous souhaitez acheter une auto, qu’elle soit neuve ou d’occasion. D’ici à 2035, vous avez encore le temps de faire vos emplettes dans les gammes thermiques des constructeurs. Vous êtes d’ailleurs nombreux à avoir fait ce choix. Ce n’est pas un hasard si le diesel représente (sur l’année 2022) encore plus de 70 % des carburants distribués en France et qu’il représente 50 % des achats de voitures d’occasion et 16 % des voitures neuves. L’essence pour sa part représentant 37 % des achats de voitures neuves et les hybrides qui ont aussi besoin d’un moteur thermique s’affichent quant à elles à 30 %. Avec sa nouvelle rubrique « À contre-courant », et au-delà du jeu de mots, Caradisiac veut attirer votre attention sur des modèles thermiques plus intéressants que leurs concurrents électriques. Non, le « thermique » n’est pas mort.

« Le courant » - Kia EV6 170 ch, batterie 58 kWh finition Air Active à 49 690 €

Proposé au catalogue du constructeur au tarif de 49 690 €, le SUV Kia EV6 à moteur 170 ch et batterie de 58 kWh peut bénéficier d’une ristourne de la part des concessionnaires Kia afin de passer sous la barre des 47 000 € et recevoir ainsi les 5 000 € de bonus du gouvernement. Cependant 44 690 € reste une somme et face à ce modèle électrique, il est possible de trouver des alternatives thermiques à l’autonomie plus confortable et qui ne nécessitent pas d’assez longs temps d’attente pour recharger la batterie. Le Kia EV6, dans sa version d’entrée de gamme dispose d’un électromoteur de 170 ch placé à l’arrière (roues arrière motrices) et d’une batterie de 58 kWh, lui autorisant 394 km d’autonomie. Bien entendu, atteindre cette distance avec une charge est illusoire, car il est préférable de ne pas vider la batterie si on veut la faire durer le plus longtemps possible. Pour ce qui concerne la recharge, le véhicule est doté d’un chargeur embarqué de 10,5 kW ce qui permet d’obtenir un temps de recharge (de 10 à 100 %) en moins de six heures sur un boîtier mural AC 11 kW 32 A (24 h 40 sur prise domestique AC de10 A). C'est lieux en courant continu (DC), car le Kia EV6 accepte une puissance de 180 kW et le temps de recharge (de 10 à 80 %) passe à 63 min sur une borne DC 50 kW et 18 minutes sur une borne DC 350 kW. Avec un tel équipage, le Kia EV6 malgré un poids conséquent (1 875 kg à vide) roule jusqu’à 185 km/h et passe de 0 à 100 km/h en 8,5 secondes.

Doté d’une allure originale, ce Kia EV6 qui s’apparente à une grosse berline transformée en SUV, il affiche de belles courbes et un arrière tronqué. Les lignes sont agressives et dégagent du dynamisme. Dans l’habitacle, le style est moderne avec deux larges écrans qui sont réunis afin de transmettre toutes les infos au conducteur. La finition est haut de gamme, les assemblages rigoureux, mais ça manque de fantaisie. En ce qui concerne l’ergonomie, elle est correcte avec des boutons digitaux sous les aérateurs centraux qui servent à la fois pour la climatisation et pour l’infotainment. Bonne idée également que le système de freinage régénératif soit commandé par des palettes au volant qui permettent de régler la puissance de freinage (faible ou capable d’arrêter l’auto sans toucher à la pédale). Les aides à la conduite sont nombreuses et l’on trouve ainsi dans la dotation de la finition d’entrée de gamme Air Active (seule disponible avec cette motorisation), l’aide au maintien dans la file, l’assistance active à la conduite dans les embouteillages et à la conduite sur autoroute. On peut déplorer cependant que la pompe à chaleur soit une option qui coûte 1 400 €. Enfin, pour ceux qui ne veulent pas prendre le risque de tomber en panne d’énergie, le Kia EV65 dispose d’un planificateur d’itinéraire évolué qui indique, lorsque la batterie est faible, les stations de recharge atteignables en fonction de la consommation et met en route le préconditionnement de la batterie en vue de sa recharge. À bord, les passagers de ce modèle de 4,70 m de long ont de l’espace pour leurs jambes à l’arrière ont droit à des dossiers de banquette réglables en inclinaison ainsi que des prises USB judicieusement placées au dos des sièges avant, le Kia EV6 est également bien pourvu en espaces de rangement et dispose d’un volume de coffre de bonne contenance : 490 litres. Il y a aussi un coffre à l’avant qui peut contenir 45 litres. Très bien insonorisé, le Kia EV6 se conduit paisiblement. En effet, si son style affiche de la sportivité il n’a rien d’un véhicule sportif en particulier avec cette motorisation qui se révèle un peu courte en puissance. Le Kia EV6 est un modèle familial et se conduit calmement, sur route sinueuse, la pédale de frein qui se « ramollit » au fur et à mesure qu’on l’enfonce et la direction peu informative n’incitant pas à une conduite dynamique. Sur un parcours mixte, sans trop user de la pédale de droite on peut espérer atteindre plus de 300 km d’autonomie. En revanche, sur autoroute, si l’on roule à la vitesse maxi autorisée l’autonomie descendra à 230 km, ce qui est un souci pour les voyageurs au long cours qui vont être obligés de recharger souvent. Pour ceux-là, l’alternative à ce SUV électrique reste un SUV thermique. Tant mieux nous en avons trois à vous proposer.

Le « contre-courant » avec un SUV à motorisation hybride : Kia Sportage 1.6 T-GDI 230 ch Hybride BVA6 Finition GT-Line Premium à 46 440 € (Malus + 240 €)

C’est dans le catalogue Kia que nous allons trouver notre bonheur avec le Kia Sportage hybride de 230 ch. La dotation du Kia Sportage est complète avec la finition GT-Line Premium la plus haut de gamme et l’on a droit à l’aide au stationnement à distance, le hayon à ouverture mains libres, la vision 360°, le régulateur de vitesse adaptatif, la sellerie cuir/suédine, les sièges avant ventilés, le toit ouvrant panoramique, le système audio Harman Kardon, le système anticollision avec détection des angles morts, etc. À bord, par rapport au Kia EV6 il y a des différences même si l’on découvre la même dalle numérique à deux écrans (un pour l’instrumentation, l’autre pour l’infotainment). On note ici aussi la présence d’un bandeau tactile « Multi mode touch display ». Il est implanté sous les aérateurs et gère la climatisation et la navigation en changeant d’affichage et de fonctions. L’ergonomie de ce système est particulièrement aisée. Le Kia Sportage sait recevoir et les passagers des places arrière auront de l’espace pour leurs jambes et ne sentiront pas à l’étroit tandis que le volume de coffre est généreux avec une capacité de 587 litres. On apprécie également le style de ce modèle qui est spectaculaire avec ses feux de jour façon boomerang, sa large calandre. À l’arrière, on remarque une signature lumineuse inédite et un lien de parenté avec le Kia EV6 électrique. Ce modèle existe en trois finitions (Active, Design et GT-line Premium) et les tarifs débutent à 39 390 €. On peut également choisir ce modèle avec une transmission intégrale pour 2 000 € de plus.

La motorisation hybride est constituée d’un bloc essence 1.6 T-GDi de 180 ch associé à un moteur électrique de 60 ch pour une puissance cumulée de 230 ch et 350 Nm de couple. Le fonctionnement est classique. Le moteur électrique s'occupe du démarrage puis le bloc thermique prend la direction des opérations. Dans certaines situations, notamment lors des phases d’accélération, les deux travaillent de concert. Si tout se fait en transparence et que la puissance est bien au rendez-vous, on ne ressent pas d’accélérations phénoménales lorsque l’on écrase la pédale de droite. La poussée est linéaire, le poids du modèle (plus de 1 700 kg) en est la cause et la consommation est proche de 7,5 l/100 km de moyenne. En ville, où le moteur électrique est plus sollicité ce sera moins. La conduite de ce véhicule n’a rien de dynamique et quand le rythme augmente, on sent quelques mouvements de caisse, le poids se fait sentir lors du passage en courbe ou au moment des freinages. Véhicule familial, le Kia Sportage 5 hybride préfère que l’on ne le malmène pas trop afin de profiter au maximum de son confort. Il offre malgré tout un bon compromis confort/performances.

Le « contre-courant » avec un SUV à motorisation hybride flexifuel (E85) : Ford Kuga 2.5 Duratec 190 ch Hybrid FlexFfuel (FHEV E85) Powershift Finition Vignale à 48 400 €

On est toujours dans l’attente du prochain restylage du Ford Kuga. C’est la partie avant qui subira le plus de transformations et l’on devrait voir quelques modifications en ce qui concerne l’équipement de ce modèle (offre multimédia par exemple). En attendant, le Ford Kuga dans cette finition haut de gamme Vignale est très bien équipé avec de série l'Active Park Assist, la caméra avant 180°, le régulateur de vitesse adaptatif (avec aide au centrage dans la voie et fonction Stop & Go), le système de prévention de collision niveau 2 (avec radar intégré), la surveillance des angles morts et l'alerte de véhicule en approche… Et pour être plus joli, ce SUV se pare d'un kit carrosserie Vignale, d’une peinture métallisée, de jantes alliage 18 pouces 5x4 branches finition Vignale… Dans l’habitacle, le Ford Kuga affiche une présentation classique qui manque un peu de fantaisie. Rien à dire en revanche en ce qui concerne la finition et la qualité d’assemblage qui sont toutes deux de belle facture. Pour les passagers, on ne manque pas d’espace à l’arrière et la banquette étant coulissante de série cela permet de donner plus d’espace aux jambes ou de moduler le volume de coffre qui oscille entre 411 et 581 litres en cinq places.

Ce modèle affiche de belles qualités routières et un excellent confort hormis une petite sécheresse des suspensions à basse vitesse. Ce n’est pas un modèle sportif et il conviendra d’user d’une conduite souple et apaisée pour tirer le meilleur parti du Ford Kuga. C’est sous le capot que se situe le principal attrait de ce modèle, le Ford Kuga utilise en effet une motorisation hybride simple capable de fonctionner avec du carburant E85. Un carburant proposé à un tarif discount par rapport au SP95 E10. Bien que l’utilisation de ce carburant entraîne une surconsommation de l’ordre de 20 à 25 %, cela reste une bonne affaire à la pompe. La motorisation associe un bloc quatre cylindres de 152 ch à une batterie de 1,1 kWh. Celle-ci se régénère lors des décélérations et peut être utilisée, seule, sur quelques centaines de mètres à 50 km/h. La puissance du moteur thermique et de l’électrique est de 190 ch. Cette hybridation simple à comme principal avantage de limiter la consommation en ville, tandis que la consommation sur un parcours mixte s’établit à 6 l/100 km lorsque le moteur fonctionne à l’essence et 7,5 l/100 km avec de l’E85. Comme tous les hybrides qui reprenne un système équivalent à celui de Toyota, le démarrage se fait toujours en électrique avant que le bloc thermique ne prenne le relais, le fonctionnement est transparent pour le conducteur et il n’y que lors des fortes accélérations que le moteur thermique se fait un peu plus entendre. Bon point, les performances sont identiques avec les deux carburants.

Le « contre-courant » avec un SUV à motorisation hybride rechargeable : Volkswagen Tiguan 1.4 eHybrid 245 ch DSG6 Finition Life Plus à 49 800 €

Voici qu’arrive bientôt l’heure de passer la main pour la génération 2 du Volkswagen Tiguan. Un véhicule en fin de vie commerciale cela peut faire peur, mais c’est aussi l’occasion de faire des affaires auprès des concessions qui voudraient se séparer d’un modèle bientôt remplacé. C’est pourquoi au lieu de payer la version Volkswagen Tiguan eHybrid à 49 800 €, vous pourrez sans doute réduire la facture de quelques milliers d’euros, c’est toujours bon à prendre. Attention cependant, il s’agit d’un hybride rechargeable, dont l’autonomie électrique est comprise entre 35 et 45 km en fonction de votre style de conduite et de la température extérieure. Rappelons qu’un véhicule hybride rechargeable doit toujours doit avoir toujours sa batterie de traction chargée avant de l’utiliser si l’on veut faire des économies de carburant. Car la batterie déchargée, c’est le petit moteur thermique de 150 ch qui va être obligé de déplacer ce modèle qui pèse dans les 1 800 kg, et dans ce cas attention à la facture d’essence, la consommation s’établissant à 8,9 l/100 km. Mais si l’on pratique assidûment l’écoconduite, on peut espacer les passages à la pompe. Ce modèle peut être intéressant si l’on n’est pas un commercial obliger à faire de longs parcours au quotidien, mais pour une utilisation domicile-travail et pour peu que l’on ait la possibilité de recharger et à son domicile, et à son travail, c’est parfait (recharge, entre 3 h 40 et 5 h 45 en fonction de la borne de recharge).

Techniquement cette motorisation se compose d’un bloc thermique 1.4 TSI de 150 ch associé à un moteur électrique de 116 ch, la puissance combinée est de 245 ch. Le mode hybride qui est utilisé par défaut privilégie la traction électrique jusqu’à 70 km/h, ensuite c’est au moteur thermique de faire tout le travail avec l’assistance du moteur électrique. Avec la touche « E-Mode » on force l’électrique à déplacer le véhicule jusqu’à 130 km/h (tant que la batterie le peut) et enfin un mode « GTE » exploite le couple maximum des deux moteurs pour bénéficier de meilleures performances. L’augmentation du poids avec la batterie Lithium-ion de 13 kW ne se sent pas au volant, on constate simplement quelques secousses au passage d’irrégularités. Le comportement routier de ce véhicule est proche de celui des véhicules thermiques et le confort d’un haut niveau. Dans cette finition Life Plus d’entrée de gamme pour le modèle hybride rechargeable, la dotation est correcte avec l’accès et démarrage sans clé, une caméra de recul, les projecteurs avant à LED avec feux de jour à LED, le régulateur de vitesse adaptatif et prédictif, le système Navigation & Infotainment « Discover Media », etc. Dans l’habitacle, on constate que le tableau de bord date un peu, mais l’ergonomie est parfaite, il y a de la place à l’arrière et l’on a toujours droit à une banquette coulissante. Quant au volume de coffre, il est de 476 litres ce qui est correct, sans plus.

Bilan Alors Kia EV6 ou pas Kia EV6 ? Il est bon de bien peser le pour et le contre avant l’achat d’un véhicule électrique, surtout lorsque les alternatives thermiques existent. Les hybrides Kia Sportage et Ford Kuga disposent de pas mal d’arguments pour séduire ceux qui hésitent à s’engager avec un véhicule 100 % électrique. Quant au Volkswagen Tiguan hybride rechargeable, avec les précautions qui s’imposent pour utiliser ce genre de véhicule, il peut également constituer un bon choix.

Kia EV6 170 ch, batterie 58 kWh finition Air Active à 49 690 €

Les avantages

L’habitabilité

Le style original

La double dalle numérique

Les aides à la conduite

Le bon comportement routier

L’insonorisation

L’ergonomie des commandes

La garantie 7 ans ou 150 000 km

Le volume de chargement et les espaces de rangement

Les inconvénients

Les temps de charge sur prise assez longs

L’autonomie limitée sur autoroute

La suspension un peu ferme

La direction peu informative

La pompe à chaleur en option

Les performances convenables sans plus

Le tarif (sauf si en concession vous obtenez une ristourne vous permettant de bénéficier du bonus de 5 000 €)

Kia Sportage 1.6 T-GDI 230 ch Hybride BVA6 Finition GT-Line Premium à 46 440 €

Les avantages

L’originalité du modèle

Le fonctionnement du système hybride

Le rapport prix/équipement intéressant

Le confort de roulement

L’intérieur moderne et ergonomique

L’équipement très complet

La garantie 7 ans ou 150 000 km

Le volume de coffre

Les inconvénients

Le comportement routier peu dynamique

La consommation moyenne en parcours mixte

Les graphismes du système multimédia un peu simples

Les mouvements de caisse si on le brusque

Ford Kuga 2.5 Duratec 190 ch Hybrid FlexFfuel (FHEV E85) Powershift Finition Vignale à 48 400 €

Les avantages

Le carburant E85

La dotation en équipement

Le comportement routier sécurisant

La finition haut de gamme

La banquette coulissante

Le confort

Les inconvénients

Les lenteurs de la boîte auto

La surconsommation de l’E85

Volkswagen Tiguan 1.4 eHybrid 245 ch DSG6 Finition Life Plus à 49 800 €

Les avantages

La possibilité de rouler en électrique

La bonne ergonomie

Le comportement routier

La banquette coulissante

La possibilité de bénéficier d'une belle ristourne (fin de vie commerciale du modèle)

Les inconvénients