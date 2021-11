A Paris, le gazole à 2 euros et le SP à 2,30 € dans une station

Les records sont faits pour être battus, mais en ce moment, ils s'enchaînent à une vitesse impressionnante dans les stations-service. En un an, le prix du baril de Brent a plus que doublé, dépassant aujourd'hui les 80 dollars. La conséquence directe d'un rebond mondial de l'économie, qui dépasse souvent l'offre et fait exploser le prix des carburants : + 33 centimes en moyenne en France depuis un an sur gazole, SP95 et SP98 !

Mais toutes les stations ne pratiquent pas les mêmes prix. Investissements, coût du loyer selon la localisation, situation (départementale, ville, autoroute), de nombreux paramètres jouent sur les prix pratiqués par la suite à la pompe. Mais cette station du XIe arrondissement de Paris bat cette semaine tous les records. On y trouve un SP95 à 2,30 €/L et un gazole à 1,99 €/L. Oui, vous avez bien lu.

La station, repérée par nos confrères du Parisien, ne peut pas faire autrement selon son gérant qui se justifie par des approvisionnements de moins en moins fréquents, et un mètre cube à plus de 1800 €, qui l'oblige à opter pour des prix très élevés. Rappelons que le précédent record pour le sans-plomb remonte à fin 2019 sur l'Ile d'Yeu : 2,14 €/L.