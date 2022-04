À partir de quand peut-on dire qu'une voiture est "d'occasion" ?

La question peut paraître simple et stupide. Et d'ailleurs, cela aurait pu (dû ?) être la première que nous aurions traitée dans cette rubrique "question occasion de la semaine" ! En effet, de quoi parlons-nous ?

Qu'est-ce qu'un véhicule d'occasion ? Derrière une évidence, la définition même d'une occasion n'est pas si simple, car la réponse est multiple. Et chacun y va de sa définition. Y compris parmi les professionnels de l'automobile.

Pour les uns, une voiture devient d'occasion dès lors qu'elle a été immatriculée, et que sa durée de garantie débute. En gros, dès la sortie de la concession. Soit, mais dans ce cas, personne ne pourrait dire qu'il roule dans une voiture "neuve". Mais on peut tout de même dire qu'on a "acheté neuf", mais qu'on roule déjà dans une occasion.

Pour d’autres, une voiture devient d'occasion dès qu'elle est revendue par son premier propriétaire. Mauvaise définition à notre sens, car cela voudrait dire qu'un propriétaire qui a acheté neuve une auto, qui a atteint par exemple 10 ans, revendrait donc une voiture "neuve" ? C'est absurde.

Une sorte de consensus se dégage autour d'une autre définition : une voiture neuve serait une auto qui devra ne pas avoir été conduite, et dont la garantie constructeur ne devra pas avoir été amputée par le temps écoulé entre sa première immatriculation et sa revente au premier conducteur.

Une "occasion 0 km" est-elle vraiment une occasion ?

Ainsi, une auto que l'on appelle aujourd'hui "occasion 0 km", qui n'a donc jamais été conduite, mais dont la garantie constructeur est entamée car elle a déjà été immatriculée, serait effectivement une occasion, et pas une auto neuve, malgré le fait qu'elle n'ait jamais été conduite.

De même, une auto jamais immatriculée, mais qui affiche plusieurs centaines de kilomètres au compteur car elle a été manutentionnée ou convoyée, serait une occasion.

L'administration française possède, elle, une définition "fiscale" d'une voiture d'occasion. C'est une auto qui doit avoir plus de six mois depuis sa première immatriculation ET plus de 6 000 km au compteur. Les deux conditions doivent être remplies. Cette définition est importante pour les importations de voitures en provenance de l'UE (Union européenne). En effet, seules les occasions selon cette définition ne sont pas assujetties au paiement de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) à leur importation en France depuis un autre pays de l'UE.

Mais pour nous, une voiture devient d'occasion bien avant ces termes. Et nous rejoignons le consensus autour du fait qu'une voiture neuve est une auto qui n'a jamais été immatriculée, et qui n'a pas parcouru plus d'une centaine de kilomètres environ. Et une occasion est une auto qui a été immatriculée (avec réduction de la durée de garantie constructeur) OU qui a parcouru plus d'une centaine de kilomètres, et qui est revendue.

Une question sur le domaine de l'occasion ? N'hésitez pas à nous la faire parvenir en écrivant un mail à : question.occasion@caradisiac.com. Elle pourrait être sélectionnée pour figurer dans cette nouvelle rubrique.