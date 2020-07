À quels endroits le port du masque devient obligatoire pour les automobilistes ?

À vos masques, prêt, sortez. Déjà fortement recommandé, face à la menace d'une deuxième vague de cas de Covid-19, le port du masque devient obligatoire dans les lieux publics clos à partir du lundi 20 juillet. Cela a été confirmé ce week-end par le ministre de la santé, même si le décret encadrant les règles n'a pas encore été publié, et ne pourrait pas l'être avant mardi.

Cela crée d'ailleurs un flou sur la liste précise des lieux concernés, car il n'y a pas vraiment de définition précise du lieu public clos. On se doute tout de même de ce que cela peut signifier : des endroits recevant du public, que ce soit d'ordre administratif ou commercial.

Quels sont les cas de figure concernés pour les automobilistes ? La mesure qui entre en vigueur vise en premier lieu les commerces. Dans la vie de l'automobiliste, cela concerne notamment l'accès dans les concessions, les garages, les centre autos ou les centres de contrôle technique. Autre endroit où le masque devrait devenir obligatoire : les parkings couverts.

Pour le carburant, en attendant le décret, on en déduit qu'on peut se passer de masque si on reste à l'extérieur pour faire le plein et dans sa voiture pour payer, mais qu'un masque s'imposera pour aller payer à une caisse dans un commerce. Le décret imposera peut-être un port du masque à la pompe.

Bien sûr, le port du masque ne devient pas obligatoire dans son auto, ce n'est pas un espace public ! Il n'y aura donc pas de contrôle et sanction en ce sens sur la route des vacances… sauf si vous faites du covoiturage. Dans ce cas, le port du masque est imposé pour le conducteur et les passagers de plus de 11 ans. Il en est de même pour ceux qui montent à bord d'un taxi ou d'un VTC.

Le non-respect du port du masque sera sanctionné par une amende de 135 €, comme c'était déjà le cas dans les transports en commun.