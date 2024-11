Abarth refuse de concevoir de nouvelles sportives thermiques

Abarth, marque sportive du groupe Stellantis, propose actuellement deux modèles électriques basés sur des Fiat : la 500e et la 600e, développant entre 155 et 280 chevaux. Depuis l’été dernier et la disparition de la 595/695 basée sur la Fiat 500 thermique, le constructeur fondé par Carlo Abarth ne commercialise plus aucun modèle thermique.

Et comme le confie le directeur européen de Fiat et Abarth Gaetano Thorel aux journalistes anglais d’Autocar, la marque au scorpion a totalement abandonné les sportives thermiques. Abarth ne prévoit pas de développer une version sportive de l’imminente Fiat 500 Ibrida, cette variante thermique de la 500 électrique lancée en 2020 qui doit arriver l’année prochaine. Sa technologie ne s’y prête pas et Abarth aurait déjà tourné la page de ces autos utilisant du carburant fossile.

Un plus gros SUV électrique Abarth ?

D’après la même source, Abarth évalue la possibilité de proposer sa propre version des futurs modèles de la gamme Fiat, ceux récemment annoncés par une famille de concept-cars. Avec la possibilité d’en extrapoler un SUV plus gros que le Fiat 600 actuel. Par ailleurs, Gaetano Thorel affirme qu’Abarth n’a pas vocation à développer des modèles « sur-mesure » à la façon de Cupra ou alpine : ses véhicules resteront donc des Fiat rebadgées et réglées différemment.