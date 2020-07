Achat d'une occasion en urgence pour les vacances : sachez éviter les pièges

Privilégiez le concessionnaire

Particulier, marchand indépendant ou concessionnaire ? Dans une situation d'urgence, mieux vaut se tourner vers ce dernier. Le choix en véhicules d'occasions est généralement plus important, ce qui vous permet de gagner du temps, en voyant plus de modèles à la fois, au même endroit et en les comparant.

Et la majorité des autos seront couvertes par une garantie nationale, voire européenne, de six à douze mois très complète ce qui est bien plus rassurant en cas de panne qu'une maigre 3 mois "moteur-boîte-pont", proposée fréquemment par le négociant toutes marques. Sans compter qu'en plus les réparations devront être réalisées chez lui. Pratique si vous êtes à 800 km du garage ! Quant aux particuliers, rares sont ceux qui proposent une garantie, et il faut courir à droite à gauche pour faire des essais, une perte de temps dans cette situation.

Comparez les prix

Pas question de payer une occasion rubis sur ongle sans s'assurer que son tarif de vente correspond bien à la valeur du marché. Avant toute transaction, n'hésitez pas à comparer les prix affichés par d'autres revendeurs pour un véhicule similaire. Cela ne prend que quelques minutes, donc même dans l'urgence, ne zappez pas cette étape. Allez sur les sites comme La Centrale, ou L'argus (payant) pour établir la cote du modèle convoité. Un écart de 500-800 € en plus, sans doute négociable, ça passe, mais au-delà, c'est trop, sauf si le vendeur peut le justifier (faible kilométrage, options coûteuses, grosses réparations récentes...).

Restez discret face au vendeur

Quel que soit le type de vendeur, évitez de raconter vos récents déboires avec votre ex-voiture et de dire qu'il vous en faut une autre rapidement pour partir en vacances. C'est la meilleure façon d'encourager votre interlocuteur à se débarrasser d'une auto pas forcément en parfait état. Profitant de votre empressement, il n'hésitera pas à vous emballer en vous montrant les points positifs du véhicule et vous détourner des négatifs... Et si vous dites que vous êtes dans l'urgence, vous pouvez dire adieu à la possibilité de négocier.

Pensez à vos passagers et vos bagages

Enfant, bébé, toutou et valises... Tout ce petit monde s'installait aisément dans votre voiture. Mais êtes-vous certain qu'il en sera de même avec sa remplaçante ? Dans la précipitation, on peut se retrouver face à l'impossibilité de placer le cas échéant le siège bébé, le rehausseur et un passager. Au cours de l'essai de l'auto, pensez à mesurer l'espace occupé par ces accessoires et assurez-vous que tout le monde aura sa place. De même, si vous aviez l'habitude de transporter votre Saint-Bernard dans le coffre de votre break, assurez-vous qu'il aura aisément son espace dans celui convoité.

Exigez le contrôle technique

Un classique des vendeurs particuliers : ''je n'ai pas eu le temps de faire le contrôle technique...''.Et comme la voiture vous convient et que vous êtes pressé votre réponse sera : ''ne vous inquiétez pas je la prends quand même et je le ferai moi-même sur mon lieu de vacances''. Grave erreur, car si l'auto a des défauts et nécessite une contre-visite et des réparations, vous en serez de votre poche. Sans compter son immobilisation au garage et le temps perdu, au retour... Au contraire, réclamez-le le plus tôt possible (en plus les délais sont allongés en ce moment), quitte à retarder votre départ de quelques heures.

Si vous achetez à un concessionnaire, comme conseillé ici, cela devrait aller sans trop de problèmes, ils peuvent en général passer rapidement leurs occasions au contrôle, car ils ont des partenariats avec les centres de CT.

Essayez l'auto impérativement

Pressé, vous demandez au vendeur de préparer et de vous mettre à disposition votre acquisition le plus vite possible. Mais comme elle est au fond du parc, entourée par d'autres véhicules, vous faites confiance au vendeur quant à son état et passez à côté de l'essai. Très mauvaise initiative. Que vous soyez pris par le temps ou non, l'essai d'une occasion est impératif. Reportez-vous à notre guide d'achat sous forme de check-list pour savoir comment réaliser ce test.

Prenez un petit crédit, pour permettre un achat moins risqué

Dans une situation d'urgence on n'a pas forcément à disposition et immédiatement le budget nécessaire pour un véhicule équivalent à l'ancien. Du coup, on se dit : ''On va faire avec'' … Résultat, l'auto risque de ne pas vous rendre les mêmes services que la précédente, voire montrer des signes de fatigue en raison de son âge et son kilométrage. Avec des risques plus importants de panne ou de remplacements de pièces nécessaires.

Alors, même pris par le temps, pourquoi ne pas gonfler votre mise de quelques milliers d'euros afin d'accéder à une catégorie de véhicule mieux adaptée et sans doute plus récente et fiable. Vous pouvez dans le meilleur des cas faire appel à la générosité de vos proches, en précisant que vous les rembourserez à court terme bien sûr. Si non, adressez-vous à banquier qui pourra vous octroyer un prêt à un taux attractif. Aujourd'hui, les prêts "auto" ou prêts "à la consommation" sont octroyés dans la journée, cela ne vous fera pas perdre de temps.