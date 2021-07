Acheter son occasion pendant les grandes vacances : bonne ou mauvaise idée ?

Pendant les grandes vacances, on n'a souvent qu'une seule idée en tête : se reposer, profiter de soi et de sa famille, découvrir des nouvelles régions. Et c'est bien normal.

Mais c'est aussi un moment où, profitant d'avoir un peu plus de temps que d'habitude, on peut être tenté de réaliser l'achat d'une voiture, neuve, ou d'occasion, et c'est ce deuxième cas de figure qui nous intéresse ici.

Mais est-ce une bonne idée ? N'existe-t-il que des avantages à réaliser un achat d'occasion pendant ses vacances ? Ou les inconvénients prennent-ils le pas ?

Voyons voir cela, avant justement que votre serviteur n'en prenne, des vacances...

Les avantages

Il en existe bien sûr, dont certains auxquels on ne penserait pas forcément.

On a le temps, et potentiellement le vendeur aussi.

Eh oui. Et c'est une donnée importante. Plutôt que de se précipiter sur les premières annonces venues. Plutôt que d'aller faire des essais tôt le matin, tard le soir, le week-end entre deux courses, on peut prendre le temps d'éplucher les annonces, de sélectionner les modèles qui nous intéressent le plus, et ce sur plusieurs jours, voire semaines.

Avec du temps, et si le vendeur en a aussi, ce qui potentiellement plus le cas pendant les mois de grandes vacances, on peut réaliser un "vrai" essai. Moins de stress, on peut vérifier plus de choses, faire un essai routier plus long et approfondi, et avec moins d'embouteillages selon toute vraisemblance. Tout cela est positif pour pouvoir déceler les éventuels défauts ou particularités de l'auto.

Enfin, on peut aussi se permettre de regarder des annonces pour des voitures situées plus loin. Car oui, si on a le temps, on peut aussi se déplacer plus loin pour aller faire un essai. Et étendre son champ de recherche permet d'y inclure les bonnes affaires vues plus loin, et pour lesquelles on ne se serait pas déplacé en temps normal.

Des prix moins élevés

Les mois d'été sont des mois plus creux en matière de vente de voiture d'occasion. Pas tant le mois de juillet, mais plutôt le mois d'août. En effet, la courbe s'infléchit tous les ans à cette époque, avec en moyenne - 15 % de transactions, parfois encore moins certaines années. Il faut dire que la demande est très faible, pour les raisons évoquées tout au début de l'article.

Pourtant, il y a toujours des vendeurs, et certains, comme le reste de l'année, sont pressés. Du coup, face à l'absence de "touches" et d'acheteurs, ils ont tendance à baisser plus rapidement leur prix de vente, et à être bien plus ouvert à la discussion que lorsque les acheteurs se bousculent. C'est particulièrement vrai effectivement au mois d'août, et sur les modèles de grande diffusion, dont l'offre reste bien présente. On estime que les vendeurs qui ont peu de touches mais sont pressés de vendre finissent par baisser leur prix en moyenne de 8 %. Il faut donc arriver à les repérer (la mention "urgent" sur le bon coin peut aider par exemple).

Un achat moins cher sur le lieu de vacances

On peut pousser encore plus loin, et profiter de son déplacement même, pour faire une bonne affaire ! Le phénomène n'est pas forcément flagrant, mais on peut parfois, et dans certains cas précis, faire une petite économie en achetant sur son lieu de vacances. Pourquoi ? Parce que par exemple, une minicitadine se revend moins bien, et donc moins cher au fin fond du Cantal, qu'en Île-de-France. Un gros 4x4 se revend également moins cher en Bourgogne ou dans la Beauce, que dans les vallées alpines ou plus largement, les régions de montagne. Cela ne se chiffre pas forcément en milliers d'euros, mais c'est toujours une petite économie de réalisable. Attention, il faut que la moyenne des prix que vous constatez sur votre lieu de villégiature soit suffisamment basse pour que les frais d'essence et de péage éventuels du retour soient absorbés. Et il faut bien sûr être deux conducteurs...

Les inconvénients

Moins d'offre

Nous l'avons vu, si acheter au cœur de l'été permet de bénéficier de prix moins élevés, et de négocier plus facilement, parce qu'il y a moins de demande, en contrepartie il y a aussi moins d'offre, globalement.

Cela veut dire que le choix, pour modèle donné, sera potentiellement plus restreint, en matière de moteurs, d'équipement, de couleur... Avec un risque plus grand de ne pas trouver sa "configuration idéale".

Plus difficile de se retourner contre le vendeur

Dans le cas où vous avez acquis une auto loin de chez vous, en profitant d'un déplacement estival, comme décrit plus haut, ce sera plus compliqué de se retourner contre le vendeur en cas de litige, ou de vice caché. En effet, cela nécessiterait potentiellement de nouveaux déplacements. Car la règle de base est que le tribunal compétent est celui du défendeur (donc du vendeur).

Si vous étiez parti loin, cela peut se révéler embêtant, et la communication n'être dans tous les cas, du moins en procédure amiable avant tribunal, que sous forme écrite, alors qu'il est parfois plus simple (et plus rapide !) de pouvoir rencontrer son vendeur pour s'arranger.

Bref, cela rend tout plus compliqué (échanges, expertises, tribunal éventuellement).

BILAN

Il y a au final pas mal d'avantages à réaliser un achat pendant les grandes vacances. Prix plus facilement négociable face à un vendeur pressé et faisant face à une demande faible (surtout en août), plus de temps pour essayer, possibilité d'étendre sa zone géographique de recherche, ou de trouver sur son lieu de vacance un modèle qui a moins de succès sur place. Bien sûr, c'est ensuite plus compliqué en cas de litige ensuite, et l'offre se réduit autant que la demande. Mais étudier la question ne sera pas inutile.