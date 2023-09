Airbags Takata : au tour de Skoda d’organiser un rappel

Alors que, ces derniers temps, c’est surtout Audi qui planifiait le remplacement d’airbags fabriqués par Takata, une autre marque du groupe Volkswagen, en l’occurrence la filiale tchèque Skoda, vient de lancer une opération du même genre.

Rappelons que sur plusieurs dizaines de millions de ces coussins nippons, le temps peut entraîner une détérioration pouvant conduire, lors du déploiement, à une pression interne excessive. Des fragments métalliques et des éléments du gonfleur pourraient alors être projetés et blesser les occupants du véhicule.

Pour ce rappel, référencé en interne 69DU, la filiale française de Skoda contacte les possesseurs de Citigo, Fabia, Rapid, Roomster, Yeti, Octavia, Kodiaq et Superb fabriquées entre le 1er juin 2012 et le 15 décembre 2017. Un rappel d’ampleur car plus de 100 000 voitures pourraient devoir repasser en atelier rien que pour l’Hexagone.

Cette opération consiste à remplacer l’airbag conducteur, ce qui ne devrait pas entraîner une immobilisation supérieure à deux heures.

Sur la tranche de production indiquée, toutes les versions de ces différents modèles sont potentiellement concernées par ce défaut et, ce, quelle que soit leur carrosserie et/ou leur motorisation.