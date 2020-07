Vidéo - La Skoda Citigo e iV jusqu'à la panne : petite mais costaude !

21 600 €, c'est le premier prix de la Skoda Citigo e-IV et pas la peine de chercher, c'est aujourd'hui la voiture électrique la moins chère du marché. Mieux encore, avec les divers bonus, primes et aides, ce montant peut encore réduire comme neige au soleil jusqu'à, dans le meilleur des cas selon vos revenus, passer sous la barre des… 4 000 €, comme vous l'a décrit avec talent Florent Ferrière ! Oui, moins de 4 000 € pour une voiture électrique neuve !

L'affaire du siècle ?

Du coup, la question légitime qui se pose forcément est « est-ce que du coup j'ai une voiture au rabais pour si peu cher ? ». Et c'est vrai qu'à première vue, cette Skoda Citigo, essayée à sa sortie par Michel Holtz, ne fait pas rêver. La plateforme, c'est celle de la Volkswagen Up! sortie en 2011, ce qui commence à faire beaucoup, la ligne est quelconque, l'équipement plutôt minimal et ça reste une citadine longue de 3,60 m avec un coffre riquiqui de 250 litres. Mais attention, côté mécanique, c'est du dernier cri : un moteur électrique de 83 ch et de 212 Nm et une batterie d'une capacité de 36,8 kWh, soit plus que les Honda e et Mini Cooper SE vendues presque… 15 000 € de plus ! L'autonomie WLTP quant à elle va 225 à 274 km et c'est une bonne base de travail et on va voir à quel point on peut faire mieux.

En regardant les courbes de trafic ces dernières semaines, j'étais plutôt confiant en m'élançant sur le périphérique à bord de la petite tchèque en compagnie de Laurent, mon éternel acolyte. Nettement en dessous des normales d'avant le confinement, elles laissaient espérer un flot chargé mais fluide permettant roue libre et anticipation, les clés d'une bonne éco-conduite, sans des bouchons allant jusqu'à l'arrêt dont les relances incessantes pénalisent fortement la consommation. Mais après deux tours de la boucle, la partie sud, depuis la porte d'Orléans jusqu'à celle de Bercy, s'est retrouvée paralysée par un accrochage et deux pannes successives. Les ambitions de dîner chez nous se sont donc envolées.

Trois modes de conduite et cinq de récupération d'énergie !

Mais ces deux tours ont déjà permis à quel point cette Skoda Citigo e iV est un monstre d'efficience puisqu'il n'a fallu que 50 km pour battre la consommation moyenne record de 7,7 kWh/100 km enregistrée sur la Hyundai Ioniq 28 kWh et la Renault Zoé ZE40 R110, à égalité. Petit gabarit, poids raisonnable (pour une électrique) et vitesse réduite font merveille mais pas que. Cette Skoda offre en effet de nombreux outils pour optimiser la consommation d'électrons et donc maximiser l'autonomie. Il y a pour commencer trois modes de conduite, Normal, eco et eco+ avec une limitation progressive des performances. Évidemment, nous avons choisi l'eco+. Mais ça n'est pas tout puisque la boîte de vitesses compte pas moins de 5 positions, D, D1, D2, D3 et B, permettant de déterminer précisément l'importance de la récupération d'énergie quand vous relevez le pied de l'accélérateur, depuis D, avec une roue libre extrêmement bien calibrée, jusqu'à B qui permet de se passer presque totalement de la pédale de frein. Dans la pratique, nous n'utiliserons que ces positions extrêmes, avec le second sous forme d'impulsion dans les descentes pour… ne pas dépasser la limitation à 70 km/h !

L'électrique la plus efficiente que nous avons testée

Les tours s'enchaînent et la consommation continue de dégringoler. En fin d'après-midi, la Skoda Citigo e iV devient la première voiture testée dans cette rubrique à passer sous la barre des 7 kWh/100 km de moyenne, enregistrant un extraordinaire 6,8 kWh/100 km ! Mais l'appartenance à la catégorie des citadines se fait sentir : l'amortissement très ferme est excellent pour se faufiler en ville mais commence à devenir épuisant après une dizaine d'heures successives passées à bord. Cependant, la quille est proche et il faut commencer à réfléchir à une stratégie pour déterminer le moment précis pour sortir du périphérique avant d'aller terminer de vider la batterie en enchaînant les tours de quartier près de notre rédaction. Et à ce moment-là, un choix s'offre à nous face à l'ordinateur de bord : soit se fier à la consommation moyenne annoncée, ce qui, avec une batterie à la capacité utile de 32,3 kWh, permet de dépasser allègrement les 450 km, soit faire confiance à l'indicateur d'autonomie restante qui nous dit que nous ne dépasserons pas les 400 km.

Petit excès d'optimisme

Alors que l'on passe les 350 km, avec 43 km annoncés avant la panne, un premier message d'alerte s'affiche, nous demandant de rejoindre au plus vite une source d'électricité. Mais face au flegme légendaire de Laurent, je me laisse convaincre de refaire un tour de périphérique. Avec presque encore une moitié de tour à faire, la voiture passe en mode tortue, limitant encore plus les performances, avec une aiguille de jauge profondément dans le rouge et titillant le zéro. Nous sortons enfin à Porte Dauphine. Distance jusqu'à la rédaction : 4,3 km. Autonomie restante affichée : 4 km. Ça transpire dans l'habitacle et ce n'est pas dû qu'au refus d'utiliser la climatisation. Mais nous voilà enfin arrivés dans notre quartier de la Gare Saint Lazare avec un petit kilomètre restant potentiellement encore à faire. De quoi permettre à Laurent de faire quelques images extérieures avant que la voiture ne s'immobilise totalement à près de 200 m de l'entrée de notre parking, moins d'un kilomètre après que l'ordinateur n'ait affiché le zéro. Plutôt précis normalement, et ne laissant pas beaucoup de gras pour les excès d'optimisme, quand d'autres voitures électriques peuvent encore faire parfois plus dizaines de kilomètres dans les mêmes conditions.

Un résultat excellent à plus d'un titre

La consommation moyenne de 6,8 kWh/100 km (qui grimpera d'un petit dixième sur les derniers kilomètres) est sans aucun doute le chiffre principal à retenir de cet exercice, faisant de cette Skoda Citigo e iV, non seulement la voiture électrique la moins chère du marché mais aussi la plus efficiente et de loin. Mais nous avons aussi réalisé précisément 400,7 km en une seule charge, ce qui est tout ce qu'il y a de plus respectable. Il ne reste alors plus qu'à pousser la citadine jusqu'à notre immeuble puis dans la descente de notre parking souterrain avant d'aller la brancher, enfin.

Et la recharge ?

Ce qui nous amène au chapitre de la recharge. Et la Citigo n'a encore là rien de lowcost puisqu'elle peut non seulement être rechargée en 16 heures sur secteur 2,3 kW et en environ 5 heures sur une Wallbox 7,2 kW mais elle dispose aussi d'une recharge rapide en courant continu pouvant monter jusqu'à 40 kW, ce qui donne une charge à 80 % en seulement une heure ! C'est cependant vers la première solution que nous nous tournons dans notre parking. L'ordinateur de bord reste toutefois particulièrement flou, nous annonçant un délai « supérieur à 10 h 30 » avant d'arriver à 100 % et il a fallu au final 17 heures et 20 minutes pour y parvenir.

Voilà pour ce premier épisode de la quatrième saison du Périphérique jusqu'à la panne ! Un début tardif pour des raisons de pandémie mondiale et qui fait que nous allons garder un bon rythme cette année. Rendez-vous très prochainement et n'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à notre page Facebook pour suivre nos aventures en direct tout au long de la journée.

