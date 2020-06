Bonus et primes à la casse : une voiture électrique quasiment gratuite, est-ce possible ?

Si la voiture électrique a progressé en matière d'autonomie, côté prix, la situation ne s'est pas vraiment améliorée. Un véhicule branché reste onéreux. Une Renault Zoé avec ses batteries commence toujours à 32 000 €. Une Clio à puissance et équipement équivalents est quasiment deux fois moins chère. Heureusement, il existe des aides à l'achat qui vont alléger la facture.

Celles-ci viennent même d'être renforcées dans le cadre du plan de relance de la filière automobile française, fortement secouée par le confinement. C'est d'ailleurs l'occasion pour les constructeurs de mettre en avant des offres alléchantes.

Jusqu'à quel point peut-on faire baisser la note avec les différentes aides possibles ?

Les aides possibles

Le bonus : jusqu'à 7 000 €

Depuis le 1er juin, pour les modèles dont le prix d'achat (coût de la batterie inclus) est sous les 45 000 €, le bonus est de 7 000 € (au lieu de 6 000 €). Attention toutefois, le bonus est limité à 27 % du coût d'acquisition. Ainsi, avec une Skoda Citigo-e iV Ambition à 21 600 €, la moins chère des électriques, le bonus est de 5 832 €.

La prime à la conversion : jusqu'à 5 000 €

Le montant maximal de la prime à la conversion pour l'achat d'un électrique n'a pas changé, c'est 5 000 €. En revanche, depuis le 1er juin, il est plus facile d'en profiter, car cela concerne toutes les personnes avec un revenu fiscal de référence par part sous 18 000 € (dessus c'est 2 500 € de prime). De plus, on peut mettre à la casse un modèle Crit'Air 3, soit un essence d'avant 2006 ou un diesel d'avant 2011.

Les aides régionales : jusqu'à 6 000 €

On le sait moins, mais il existe des aides à l'achat au niveau local. Celles-ci s'adressent le plus souvent à des collectivités locales, des associations ou des entreprises. Mais on en trouve pour les particuliers. Par exemple, la région Occitanie propose jusqu'à 2 000 €. En région Normandie, c'est 2 500 €.

La plus généreuse reste la Métropole du Grand Paris. Dans ses 131 communes, il s'agit d'une prime à la casse en plus de la prime de l'État, avec des règles semblables à la prime de début 2020, avec la mise à la casse d'un véhicule essence d'avant 1997 ou d'un véhicule diesel d'avant 2001 (ou 2006 avec les plus modestes). La prime varie de 1 500 à 6 000 € (dans la limite de 50 % du prix d'achat). Cette prime se cumule à celle de l'État. (Prime de 6 000 € pour un revenu fiscal de référence par part sous 6 300 €).

La sur-prime des zones ZFE : jusqu'à 1 000 €

C'est l'une des nouveautés du 1er juin. Le site du gouvernement explique : "vous bénéficiez d'une surprime si vous habitez ou travaillez dans une zone à faible émission mobilité (ZFE) et que votre collectivité territoriale vous a versé une aide pour acheter ou louer un véhicule propre. Le montant de la surprime est identique à l'aide versée par la collectivité territoriale, dans la limite de 1 000 €".

Skoda Citigo-e iV Ambition Renault Zoé Life R110 Batterie/Autonomie 36,8 kWh/260 km 52 kWh/395 km Prix de départ 21 600 € 32 000 € Bonus 5 832 € 7 000 € Prime à la casse maximale Etat 5 000 € 5 000 € Prime maximale Grand Paris 6 000 € 6 000 € Prime ZFE 1 000 € 1 000 € Reste à payer 3 768 € 13 000 €

Et avec une remise ?

Il y a déjà de nombreuses aides. Mais il ne faut pas oublier les remises possibles en concessions ! Les aides évoquées au-dessus sont versées par l'État. Le constructeur peut donc se montrer généreux de son côté. Exemples en ce moment, il y a 2 500 € d'aide à la reprise sur l'Opel e-Corsa. Nissan annonce 6 000 € de remise sur la Leaf 40 kWh, hors finition de base First et Visia.

Opel e-Corsa Edition Nissan Leaf Business Batterie/Autonomie 50 kWh/333 km 40 kWh/270 km Prix de départ 30 650 € 35 400 € Remise constructeur 2 500 € 6 000 € Bonus 7 000 € 7 000 € Différentes primes au max. 12 000 € 12 000 € Reste à payer 9 150 € 10 400 €

Et l'occasion ?

C'est à ce niveau que l'on peut toucher au Graal ! Alors on perd l'avantage du bonus, réservé aux voitures neuves. Mais on peut profiter des différentes primes à la casse, puisqu'elles concernent bien les électriques d'occasion. Ce qui donne jusqu'à 12 000 € d'aides nationales et locales. Une telle somme peut couvrir l'achat d'un véhicule d'occasion, en gardant en tête les limites (50 % du prix d'achat par exemple pour l'aide du Grand Paris).

On pense notamment aux nombreuses Zoé que Renault propose en occasion, issues des fins des contrats de location. Plusieurs centaines sont affichées à moins de 10 000 € sur le site de Renault, même si le Losange ne compte pas la location de la batterie.

Dacia Spring, l'électrique à 0 € ?

En 2021, Dacia compte bousculer le marché de l'électrique. Le roumain a tout bonnement promis la voiture électrique la moins chère du marché européen. La Spring est une petite citadine, de taille Twingo, annoncée avec une autonomie WLTP de 200 km. La marque n'a avancé aucun prix. Mais elle doit frapper fort et celui-ci peut s'approcher des 15 000 € avec la batterie ! Alors avec un bonus d'environ 4 000 € (suivant la règle des 27 %) et les primes à la casse, on peut avoir une voiture électrique sans débourser un sou, à condition bien sûr que les aides actuelles soient maintenues et d'y avoir le droit, en clair être un foyer modeste avec un vieux modèle à mettre à la casse.

Au final

La voiture électrique quasiment offerte grâce aux aides n'existe pas encore, mais on n'en est pas si loin, comme le prouve la Citigo à moins de 4 000 €. Et cela ne prend pas en compte une remise de la marque !

Bien sûr, difficile de cocher toutes les cases pour avoir jusqu'à 19 000 € d'aides. Ici, il faut être du côté de l'Ile-de-France et avoir un revenu fiscal de référence au plus bas. Mais le bonus et la prime à la casse de l'État sont accordés à tous, ce qui donne jusqu'à 12 000 € de coup de pouce facilement. La Citigo tombe déjà sous les 10 000 €, la Zoé avec ses batteries à 20 000 €. La facture est déjà considérablement allégée.