Aiways confie son après-vente à Feu Vert

Les codes de la distribution automobile sont progressivement bouleversés depuis quelque temps et la démocratisation de la voiture électrique. Certains grands constructeurs n'hésitent plus à lancer des précommandes sur Internet et même, parfois, des achats complets en ligne où il ne reste plus que le bon de commande définitif à signer en concession.

Le constructeur chinois Aiways, qui produit uniquement des véhicules électriques, s'est récemment lancé en Europe. Et parmi les rares marchés sélectionnés, la France, dans lequel Aiways commercialise ses modèles via un format d'achat en ligne. Les essais peuvent évidemment se faire, mais via des démonstrateurs mobiles qui sont encore rares.

Pour l'entretien, en revanche, il n'existe pas de réseau de concessions Aiways. Il a donc fallu faire appel à un tiers, et le constructeur chinois annonce justement avoir signé un partenariat avec Feu Vert. 22 centres de la franchise de l'après-vente auront la tâche de suivre les U5, le premier modèle de la marque lancé en France. Le SUV électrique aura ainsi une clientèle qui pourra être rassurée sur le fait qu'aucun réseau de concessionnaires n'ait encore vu le jour.