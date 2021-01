Aiways U5 : un SUV électrique chinois à 39 700 €

Le chinois Aiways, spécialisé dans les véhicules électriques, se lance à l'assaut du marché français. La marque a noué un partenariat avec le distributeur Car East France. La vente du premier modèle proposé dans l'Hexagone, l'U5, est dite "phygitale".

Il n'y aura ainsi pas de réseau de concessions. La vente se fera via un site internet. Une fois la commande validée en ligne, la livraison se fera chez vous. Il est tout de même possible de voir et d'essayer le véhicule, présent dans 26 villes françaises, avec des démonstrateurs spécialisés qui viendront à votre domicile ou votre travail.

Aiways a signé d'autres partenariats pour l'entretien. Celui-ci sera notamment assuré par le réseau Feu Vert, mais aussi des garages itinérants de la start-up Go Mécano. Pour la carrosserie, cela se passera du côté d'AD Carrosserie et Albax.

L'U5 est un grand modèle de 4,68 mètres de longueur. Le véhicule est proposé avec une version "Special Edition" à l'équipement complet, avec en série : régulateur de vitesse adaptatif, aide au maintien dans la voie, aide aux créneaux, vision 360°, feux de route automatiques, alerte anticollision avant et arrière, instrumentation numérique, accès mains libres, jantes 19 pouces… Il est équipé d'un bloc de 125 kW, soit 170 ch. La batterie de 63 kWh donne une autonomie WLTP de 383 km, ce qui est juste correct pour un véhicule familial.

Le prix est de 39 700 €, avant le bonus de 7 000 €.