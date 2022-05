Alerte à la disparition des panneaux radars

Au bord des routes, il n'y a pas que les radars qui changent. Les panneaux signalant leur présence ont aussi évolué ces dernières années. Deux types cohabitent : ceux qui indiquent une cabine quelques centaines de mètres en amont, et ceux qui indiquent la présence potentielle d'une cabine sur un long tronçon, parfois plusieurs dizaines de kilomètres.

Le panneau pour un emplacement précis a été relooké en 2017. Les textes "pour votre sécurité, contrôles automatiques" ou "pour votre sécurité, contrôles radars fréquents" ont été gommés. Mais à la place, il y a un rappel de la limitation en vigueur, ce qui est une bonne chose. Le site "radars-auto" indique que ce nouveau panneau aura bientôt fini de remplacer les anciens.

L'autre cas de figure, ce sont les panneaux liés à des zones de contrôle de la vitesse au sein desquelles des radars seront susceptibles d’être ou non présents. Ils sont notamment associés aux radars mobiles, que l'on appelait d'abord radars de chantier, mais qui désormais se baladent le long d'un tronçon de départementales. Et pour faire savoir, il y a donc un panneau associé à un panonceau qui indique la longueur de la zone.

Il y a un an, nous avions déjà écrit sur ce type de panneau, mettant en avant le côté astucieux de la sécurité routière pour inciter les conducteurs à rester vigilant sur une longue distance. 40 millions d'automobilistes vient de son côté de dénoncer l'aspect piégeux de cette signalisation. L'association craint que ce type d'affichage finisse par être le seul en vigueur. Elle estime que c'est une manière de verbaliser davantage les conducteurs, car plus on s'éloigne du panneau, moins on est attentif à la vitesse.

Pour Pierre Chasseray, délégué général de l'association, "il y a deux poids, deux mesures : d’un côté les usagers qui possèdent un assistant d’aide à la conduite et qui parviendront, la plupart du temps, à repérer le contrôle, et de l’autre les automobilistes qui n’en ont pas. Pour eux, le risque de se faire flasher pour quelques kilomètres heure de trop sera décuplé".

40 millions d'automobilistes soulignait déjà il y a quelques jours que 58 % des verbalisations générées par les radars correspondent à des excès de vitesse de moins de 5 km/h.