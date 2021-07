Alfa Romeo Tonale : lancement en juin 2022

Encore beaucoup de patience ! Alfa Romeo a fait savoir que son SUV compact Tonale sera commercialisé en Europe en juin 2022. L'heure reste donc à la mise au point. Jean-Philippe Imparato, nouveau patron français de la marque, a ainsi tenu une réunion avec 150 fournisseurs impliqués dans la production du véhicule. Celle-ci a eu lieu au sein de l'usine de Pomigliano d'Arco, près de Naples. La réunion avait pour thème "la qualité, sans compromis".

Jean-Philippe Imparato, qui dirigeait auparavant Peugeot, a fait de la qualité une priorité absolue : "Pour y parvenir, nous commençons par la sélection des matériaux. Nos fournisseurs sont les compagnons d'un voyage qui a pour destination le premier modèle électrifié de la marque et qui doit disposer de l'ADN authentique Alfa Romeo et des plus hauts standards de qualité". Dans la nouvelle organisation de Stellantis, Alfa Romeo a été placé dans un sous-groupe premium (avec DS et Lancia), il doit donc être au niveau sur ce point, surtout pour rivaliser avec les allemands.

Le Tonale reprendra la base du Jeep Compass. Comme c'est déjà le cas pour l'américain, l'italien sera proposé en hybride rechargeable. Toutefois, à son arrivée, Jean-Philippe Imparato n'avait pas été satisfait par la fiche technique et a demandé des améliorations pour être au niveau de la concurrence. De quoi ajouter encore quelques mois de retard au programme. Le concept annonçant le design du véhicule a été présenté au printemps 2019 !