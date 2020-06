Alfa Romeo : un cousin du Peugeot e-2008 d'ici 2022

Le monde automobile est parfois très compliqué, puisque rares sont, en 2020, les constructeurs réellement indépendants et ne faisant pas partie d'un groupe. La situation se complexifie encore lorsque deux groupes fusionnent, comme c'est le cas actuellement entre PSA et Fiat Chrysler. Cela implique qu'Alfa Romeo va devenir un "cousin" de Peugeot, Citroën et surtout DS.

Un avantage pour le groupe FCA qui souffre de son manque de véhicules électrifiés, alors que PSA dispose d'une plateforme modulaire idéale. Justement, Autocar annonce que la marque italienne, qui prépare le Tonale (lancement en 2021), travaille aussi sur un nouveau crossover compact électrique.

Un cousin des DS 3 Crossback E-Tense et Peugeot e-2008 qui se retrouvera en concession en 2022, probablement avec les caractéristiques techniques déjà connues chez PSA : 136 ch, 50 kWh de batteries. A moins, évidemment, que des évolutions aient lieu d'ici là, notamment avec l'approche du restylage de ces modèles chez PSA.

A terme, Alfa Romeo aura donc trois SUV et une berline : crossover électrique, Tonale (hybride rechargeable), Stelvio, et Giulia. La 4C et la Giulietta auront alors pris leur retraite, et aucun renouvellement de la compacte ou de la défunte Mito n’est programmé.