Allemagne : les prix de l’occasion en forte hausse

Pour l’achat de leur voiture de marque allemande de seconde main, nombre d’acheteurs français avaient pris l’habitude de faire leur marché outre-Rhin. En effet, grâce à une offre plus abondante et un marché où les décotes en occasion sont plus marquées que chez nous, il était facile d’y faire de bonnes affaires.

Mais la pénurie de voitures d’occasion frappe aussi nos voisins et la conséquence est la même que chez nous : les prix grimpent en flèche. Selon le DAT (Deutsche Automobil Treuhand, le trust automobile allemand), sur commande de l’agence de presse DPA, le prix moyen des occasions âgées de trois ans a, ainsi, augmenté de plus de 30 % en l’espace d’un an. La hausse est même un peu plus marquée en ce qui concerne le Diesel, puisque celle-ci est de 31,8 %.

Concrètement, cela signifie qu’une voiture affichée, il y a 12 mois, à 15 000 € vaut aujourd’hui aux environ de 20 000 € !

Comme en France, c’est le nombre insuffisant de voitures d’occasion disponibles à la vente pour répondre à la demande qui est mis en avant pour expliquer cette hausse. Une demande qui a, elle aussi, fortement augmenté, car nombre d’acheteurs préfèrent désormais, vu les délais de livraison sur la plupart des voitures neuves, se tourner vers la seconde main. Ce revirement s’explique également par la forte augmentation des prix du neuf depuis un an : + 7 % sur le marché allemand.