Amendes CO2 : Ford s'associe avec Volvo

Ils l'ont anticipé, puisque c'est totalement légal et de toutes manières cela oblige quand même les constructeurs les plus pollueurs à payer une certaine somme à ceux qui le sont moins, ce qui permettera à ces derniers d'avancer encore plus vite sur les moteurs propres.

L'UE ne cherche pas à détruire l'industrie auto, ni les emplois qui en ressort mais à respecter son objectif CO2 d'ici les prochaines décennies. Et force est de constater que cela marche et que les constructeurs ont majoritairement réagi vite et efficacement.