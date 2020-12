Apple prépare une voiture électrique avec une batterie moins chère

Selon les informations de Reuters, Apple aurait toujours l'envie de lancer une voiture autonome à moteur électrique. Une des sources du média économique évoque même une technologie inédite pour les batteries, propre à la firme à la pomme et qui ferait fortement baisser le coût des batteries et donc du véhicule.

Voilà longtemps que l'on parle d'une voiture imaginée par Apple. C'est le projet Titan, lancé en 2014 puis relancé en 2018, avec le retour d’un ancien d’Apple, Doug Field, qui a travaillé pour Tesla. L'objectif serait cette fois d'être prêt pour 2024.

Le projet reste bien mystérieux, Apple n'ayant pas pour habitude de communiquer sur ses futurs produits. Se lancer dans la production de voitures est un défi énorme quand on est spécialisé dans les smartphones, tablettes et ordinateurs. Mais selon une des sources de Reuters, "s’il y a une entreprise au monde qui a les ressources pour le faire, c’est probablement Apple". La Pomme a une énorme trésorerie. Toutefois, pour assembler son auto, Apple pourrait faire appel à un partenaire technique.

Toujours selon les sources de Reuters, pour la batterie, Apple planche sur une conception “monocellulaire” inédite permettant de libérer de l’espace au sein de l’équipement et donc d’y intégrer davantage de matériaux actifs, avec à la clé une meilleure autonomie. De plus, "ces batteries pourraient aussi être des batteries dites lithium-fer-phosphate (LFP), moins exposées à une surchauffe et donc plus sûres que les autres batteries lithium-ion". Ceci est une nouvelle révolution ?