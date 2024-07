Après les élections, quels changements pour les automobilistes français ?

Au lendemain du second tour des élections législatives françaises, l’heure est au bilan. On ne sait pas encore comment la France sera gouvernée dans les mois prochains, ces élections ayant débouché sur une répartition assez hétérogène à l’Assemblée nationale entre les élus du Nouveau front populaire, ceux d’Ensemble, ceux du Rassemblement national et ceux des Républicains. Le jeu des alliances et des négociations va battre son plein dans les prochains jours, il devrait déboucher sur un gouvernement de centre-gauche et intégrer une partie des représentants de la coalition la plus représentée à l’assemblée, celle du Nouveau front populaire arrivé en tête.

Le résultat de ces élections aura inévitablement un impact dans la vie de tous les jours pour les automobilistes français, puisque ces partis avaient des projets très différents les uns des autres pour les mesures relatives à l’industrie automobile.

Un prix du carburant plafonné, vraiment ?

Le Nouveau front populaire mettait d’ailleurs en avant une mesure assez radicale pour les automobilistes français : le blocage du prix des carburants. Il y a encore quelques heures, pour donner suite à l’officialisation des résultats, le membre du Nouveau front populaire Jean-Luc Mélenchon a d’ailleurs promis que le programme de la coalition « serait appliqué ». S’il respecte cette promesse, ce blocage du prix des carburants sera ainsi mis en place dans les quinze jours.

Reste à savoir si une telle mesure pourrait être validée à la fois par le Conseil d’Etat en France et l’Union européenne, ce qui n’est pas certain du tout d’après les journalistes de BFMTV citant les mots du professeur à l’ESCP Frédéric Bizard. Avec, en outre, un problème évident de financement sachant que les recettes fiscales du pays dépendent directement du prix de ce carburant et que l’heure est plutôt aux recherches de nouvelles sources d’argent.

Parmi les autres mesures liées à l’automobile, le Nouveau front populaire prévoit d’après son programme de développer les transports en commun, revoir les grands projets actuels comme celui de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres, mais aussi limiter le prix des autres énergies comme le gaz et l’électricité, ce qui peut profiter aux utilisateurs de véhicules à zéro émissions. Ou encore favoriser l’implantation d’usines de production de voitures électriques en France et en Europe, des projets déjà menés par le gouvernement depuis plusieurs années.