Après les smartphones, la voiture électrique pour Xiaomi ?

En 10 ans, l'entreprise chinoise Xiaomi est sortie de terre pour s'imposer comme le 3e constructeur mondial de smartphones, derrière Samsung et Apple. Le géant asiatique a faim et pourrait se lancer dans un autre secteur selon trois sources proches du dossier. Xiaomi, qui ne dispose d'aucune infrastructure pour produire des automobiles, se servirait d'une usine de Great Wall Motors, le premier constructeur de SUV en Chine.

Xiaomi réalise la quasi totalité de son chiffre d'affaires grâce aux smartphones, mais sur un positionnement d'accès qui ne permet pas de dégager de grosses marges. Pour réduire le risque, l'industriel chinois aimerait ainsi se diversifier dans l'automobile pour ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier.

Xiaomi et Great Wall pourraient faire une annonce dès la semaine prochaine selon les informateurs chinois. Xiaomi lancerait son premier modèle en 2023, et sans grande surprise, celui-ci disposerait de toute la connectivité possible avec tous les appareils mobiles produits par Xiaomi.

Great Wall n'apporterait pas seulement un outil industriel mais aussi un soutien dans le développement de l'auto. En clair, il n'est pas exclu que les premières voitures Xiaomi soient simplement des Great Wall rebadgées, au début uniquement destinées à la Chine.