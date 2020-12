Après une rupture amoureuse, il arrache un radar

Si les dégradations de radars sont moins nombreuses que lors de la crise des gilets jaunes, fin 2018 et début 2019, les actes de vandalisme sur les cabines installées en bord de route restent fréquents. Ce vendredi 18 décembre, un jeune homme de 25 ans a comparu devant le tribunal de Lons-le-Saunier après avoir arraché un radar tourelle.

Les faits, racontés par le quotidien régional Le Progrès, remontent à l'été 2020. Dans la nuit du 24 au 25 juillet, l'homme, identifié par la vidéosurveillance intégrée au radar, attache une sangle entre le radar et sa voiture, arrache la cabine du sol et l'abandonne sur un parking à côté.

Mais, selon les explications fournies par ce mécanicien, pas de revendication sociale et politique derrière cet acte. L'homme invoque le coup de colère après une rupture amoureuse ! Ainsi, lorsque le président du tribunal correctionnel l'a interrogé, il a expliqué : "Je me suis séparé de ma copine, j’ai pété les plombs. Je ne sais pas pourquoi je l’ai arraché. En plus, je ne me suis jamais fait flasher."

Face à cet homme au casier vierge, le président a souligné : "Vous avez tout d’un bon citoyen à part que vous vous promenez la nuit en 4x4 avec une sangle". Pour le ministère public, qui avait requis quatre mois de prison avec sursis, la motivation du prévenu "n'est pas claire".

L'homme a été déclaré coupable. Il a écopé de deux mois de prison avec sursis et 500 € d’amende.

Photo : Le Progrès