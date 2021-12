Arnaque au compteur : les premium allemands les plus visés

La fraude au compteur ou comment réduire artificiellement le kilométrage d’une voiture est l’une des principales arnaques rencontrées par les acheteurs sur le marché de la seconde main. Elle permet de gonfler le prix (de manière illégale) de la voiture, s’avére dangereuse pour le nouvel acheteur et accessoirement très couteuse.

L’entreprise carVertical, spécialisée dans la collecte de données, a analysé plus de 700 000 rapports d’historique de voitures générés entre novembre 2020 et novembre 2021 dans 18 pays majoritairement d’Europe de l’Est (Pologne, Roumanie, Hongrie, Slovénie, Slovaquie, République Tchèque, Lituanie, Lettonie, Estonie, Ukraine, Bulgarie, Serbie, Croatie, Russie) mais aussi la France, l’Allemagne, l’Italie et les Etats-Unis. Les statistiques démontrent que 16,1% des véhicules inspectés présentent un compteur falsifié.

Ce sont les acheteurs de voitures allemandes premium et notamment de BMW qui s’exposent le plus au risque d’acquérir un véhicule dont le compteur a été trafiqué. La BMW M5 arrive en tête de ce top 10. « La moitié de ce TOP 10 est occupée par ce constructeur automobile. Cette tendance s’explique notamment par la forte demande pour les BMW d’occasion à travers les différents marchés » souligne Matas Buzelis, expert automobile chez carVertical.

Le podium est ensuite occupé par la BMW série 7 et la Subaru Outback, avec respectivement 33,4% et 31,8% des modèles analysés potentiellement concernés par une fraude au kilométrage. L’Audi A8 est le cinquième modèle de voiture le plus à même de présenter un compteur trafiqué, tandis que sa cousine plus sportive, l’Audi A7, prend la 10ème place du classement avec un peu plus d’un quart (25,8%) des modèles analysés présentant un kilométrage suspect.

« La surreprésentation des modèles haut de gamme dans ce classement des voitures dont le compteur est le plus trafiqué s’explique par l'appât du gain des fraudeurs. La manœuvre est en effet peu coûteuse, relativement simple et garantit de juteux profits pour les revendeurs peu scrupuleux » poursuit Matas Buzelis.

Portrait robot d’une voiture au compteur falsifié

Les modèles les plus concernés par la fraude au kilométrage ont été construits entre 2006 et 2016. Les voitures récentes sont équipées de compteurs un peu plus difficiles à trafiquer et présentent généralement un kilométrage trop faible. Ce sont principalement des modèles haut de gamme allemand comme le révèle ce classement où BMW et Audi sont majoritaires. Et surtout, ils sont équipés de moteurs diesel. « 80% à 90% des voitures dont le compteur est falsifié sont des diesel. Prenez l’exemple de la Volkswagen Phaeton - sur 10 modèles concernés par la falsification de compteur, 9 sont des diesel, tandis qu’un seul roule au sans-plomb”. Les diesels sont conçus pour absorber de plus grandes distances, ce qui explique que les modèles concernés ont plus de risque de présenter un compteur falsifié. Cette tendance pourrait être amenée à s’inverser, les ventes de diesel étant en déclin depuis quelques années”.