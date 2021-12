Arval se lance à son tour dans la location d’occasions

Comme la plupart des acteurs de la vente automobile, les spécialistes de la location longue durée sont impactés durement par les délais de livraison à rallonge sur le neuf. Afin de proposer une alternative à ses clients qui ne peuvent attendre parfois plus d’une année avant d’être, Arval, filiale de BNP Paribas, lance son offre Re-Lease.

La formule est simple et désormais bien connue : il s’agit de proposer à la location des véhicules d’occasion. Dans le cas d’Arval, il s’agit de voitures qui ont déjà fait l’objet, dans leur ''première vie'', d’un contrat de LLD. Âgées de 3 à 5 ans et affichant de 10 000 à 120 000 km, ces autos peuvent être louées pour une durée de 24 ou 36 mois. Les contrats Re-Lease sont toutefois peu souples sur le kilométrage puisque celui-ci sera, annuellement, de 10 000 ou 15 000 km. Re-Lease ne s’adresse donc clairement pas aux gros rouleurs. Comme pour une LLD sur un véhicule neuf, il est possible de choisir, en option, un contrat de garantie/entretien, l’assurance perte financière voire, pour les clients professionnels, l’assurance tous risques.

L’offre est actuellement restreinte avec à peine plus de 150 véhicules disponibles. De plus, il faudra se rendre en région parisienne ou à Rennes pour voir le modèle convoité. Mais le panel de modèles proposés est assez large avec une bonne proportion de SUV mais très peu de citadines.

En matière de tarification, Arval promet une économie comprise entre 15 et 20 % par rapport à un contrat de LLD véhicule neuf. C’est effectivement le cas sur les offres que nous avons analysé. Mais la plupart des véhicules proposés sur le site Autoselect.arval.fr ont plus de 3 ans et ont donc perdu de 35 à 50 % de leur valeur par rapport au prix neuf, ce qui relativise l’économie proposée.

L’avis de Caradisiac. Choix limité et tarifs plutôt élevés, l’offre Re-Lease d’Arval est, pour le moment, assez peu attractive.