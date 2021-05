Ascension: le covoiturage en net rebond

Le week-end de l’Ascension qui démarre constitue cette année l’une des rares occasions de « faire le pont », ce qui crée quelques tensions en matière de transports, avec notamment des loueurs de courte durée dont les voitures sont littéralement prises d’assaut. Et ce alors même que nombre d’acteurs du secteur ont été contraints de réduire leurs flottes en raison de la crise sanitaire (au passage, mieux vaut vous réveiller tôt pour les vacances d’été !).

Pour se déplacer à moindre frais, il reste donc la solution du covoiturage, qui connaît une reprise vigoureuse après le « trou noir » de 2020.

BlaBlaCar, leader mondial du secteur avec 90 millions de membres à travers 22 pays, prévoit ainsi que 150 000 voyageurs feront appel à ses services, en voiture comme en bus, entre ce jeudi et dimanche. La Rochelle, Nice et Annecy sont les trois destinations les plus demandées sur la plate-forme.

Des voyages à effectuer dans le fameux respect-des-gestes-barrières, cela va sans dire, mais aussi avec une bonne dose de patience. Bison fûté prévoit notamment une circulation très dense vers la Normandie, la Bretagne et la région Centre-Val-de-Loire au départ de Paris.

Sans surprise, il y aura aussi du monde entre Lyon ou Toulouse et la Méditerranée, de Lille vers les plages du Nord, et de Bordeaux vers la côte aquitaine.