Assurances auto : des hausses modérées en 2022

En réaction au contexte sanitaire et économique, plusieurs compagnies avaient gelé les tarifs de leur assurance auto en 2021. Pour 2022, seule la Maif a pour l'instant annoncé qu'elle bloquera à nouveau ses tarifs. Mais pour ceux qui vont revoir leurs prix, la hausse s'annonce contenue.

Selon le cabinet Facts & Figures, l'augmentation moyenne serait comprise entre 0,5 et 1 %, soit moins que l'inflation. Cela s'explique par une certaine volonté de faire profil bas après les gains réalisés lors des périodes de confinement et de couvre-feu, qui ont entraîné une chute de la circulation et donc des sinistres. Mais la circulation retrouve petit à petit son niveau d'avant crise au cours de l'année 2021. D'ailleurs, en pointant ce retour à la normale, du côté du cabinet Addactis, on penche plutôt vers une hausse moyenne de 2 %.

Les assureurs s'accordent pour expliquer les hausses par une envolée des prix des pièces détachées automobiles. Avec des voitures de plus en plus technologiques, le coût des réparations ne cesse d'augmenter. Les assureurs pointent aussi du doigt des marques qui ont la main lourde sur les pièces, notamment Tesla.

Les augmentations vont varier selon le type de l'assureur. Pour Facts & Figures, la hausse sera quasi nulle pour les mutualistes. Mais pour les compagnies traditionnelles (comme Axa, Allianz), la hausse pourra atteindre 2 %. Ces dernières assurent beaucoup d'entreprises touchées par une perte d'exploitation à cause du Covid, les automobilistes sont donc mis à contribution !