Assurer une voiture électrique ? C'est plus cher !

Encore plus chère à l'achat que la voiture thermique, la voiture électrique peut réserver une mauvaise surprise au moment de l'assurer. Pourtant, après avoir étudié plus de 7 millions de devis réalisés sur son site entre janvier 2019 et septembre 2021, le comparateur en ligne "lesfurets" avance que les tarifs d’assurance sont en moyenne moins chers pour les voitures électriques que pour les voitures thermiques.

Avec la formule tous risques et un profil équivalent, il trouve ainsi une prime moyenne de 823 €. Et pour les modèles électriques, c'est 670 €. Mais son constat est contredit quand il compare des modèles semblables ! Ainsi, pour une 208 essence, la prime moyenne en tous risques est de 568 €. Avec la version électrique e-208, c'est 673 € ! Pour la Clio 5, l'assurance coûte 641 €. Avec la Zoé, son équivalent thermique chez Renault, ça grimpe à 894 €.

Pourtant, les voitures électriques ont des arguments à faire valoir pour que la prime soit plus basse que celle d'un thermique. Déjà, le coût des réparations peut être moindre, avec un moteur qui contient moins d'éléments. Ensuite, comme l'indique Rami Karam, directeur général du comparateur, "l’assureur peut considérer qu'un véhicule électrique va parcourir moins de distance du fait de son autonomie, ou que le conducteur roulera aussi moins vite qu'avec un véhicule thermique". L'électrique peut donc avoir moins d'accidents.

Mais on en revient au début de l'article : le problème est la valeur catalogue du modèle. Le prix est la première composante de la prime d'assurance. Et un modèle plus cher aura donc une assurance plus onéreuse ! "Lesfurets" reconnaît toutefois que le calcul d'une prime est le fruit de nombreuses variables, du véhicule à son usage, en passant par le conducteur. Malin, il invite donc les automobilistes… à comparer !