Aston Martin et Airbus associés sur le thème de l'hélicoptère

L'hélicoptère ACH130 d'Airbus est un produit spécifiquement destiné aux activités commerciales, notamment dans le transport haut de gamme de personnes. Cela tome bien, cette image colle parfaitement avec celle d'Aston Martin qui dévoile une édition spéciale du modèle d'Airbus, révélé à Courchevel, là où les hélicoptères de transport de particuliers sont légion.

L'ACH130 "Aston Martin Edition" arbore la teinte "Stirling Green" caractéristique d'Aston Martin. Au total, quatre teintes seront proposées par Aston Martin et Airbus. A l'intérieur, l'aéronef dispose de sièges s'inspirant de ceux de la DB11. Les garnitures de porte sont également en cuir, et le client aura le choix des couleurs de sellerie et de contre-porte.

Etonnamment, Aston Martin n'a pas profité de l'occasion pour lancer une édition limitée de l'une ses autos et faire le lien avec le monde de l'aéronautique. Pour ce qui est du prix de cet ACH130, le communiqué ne donne aucune information, mais une version classique est facturée environ 3 millions de dollars neuve.