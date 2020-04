Audi A3 berline (2020) : à partir de 29 750 €

La gamme de la nouvelle Audi A3 berline est déjà connue. Au lancement, le constructeur allemand n'a retenu que deux motorisations d'entrée de gamme, à savoir le bloc essence TFSI de 150 ch (en version classique et à microhybridation), et le 2.0 TDI en 116 et 150 ch. Evidemment, la gamme va s'étoffer au fil des mois pour intégrer, au final, la plus puissante, à savoir la future RS3 berline et son cinq cylindres.

Les prises de commandes se feront au début de l'été avec des tarifs débutants à 29 750 €. Comme souvent chez Audi, la gamme est complète et relativement complexe avec cinq niveaux de finition : A3 (base), Design, Business Line, S Line et Design Luxe. Ces derniers peuvent évidemment être agrémentés de packs en tout genre et d'options.

Les prochaines versions à intégrer le catalogue seront les TSI 110 ch en entrée de gamme essence et un diesel doté de la transmission intégrale Quattro. La présence d'un moteur essence intermédiaire supérieur au 150 ch, pour faire le lien avec la RS3, , n'est pas encore confirmée.

Prix Audi A3 berline