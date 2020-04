Audi dévoile la nouvelle A3 berline

Si les compactes à coffre n'ont pas beaucoup de succès en Europe, elles sont appréciées en Asie et en Amérique du Nord. Cela a donc poussé Audi à proposer une version berline de l'A3 troisième génération.

Bien lui en a pris, lancée en 2013, cette carrosserie a vite été un succès. 104 000 exemplaires ont été produits en 2019, contre 128 000 Sportback. Voilà qui explique pourquoi Audi n'a pas traîné pour présenter la nouvelle berline. Celle-ci pointe le bout de sa malle sept semaines seulement après la Sportback.

Les deux carrosseries ont ainsi été mises au point en même temps, et partagent logiquement beaucoup d'éléments. Les feux et le bouclier arrière de la berline sont d'ailleurs semblables à ceux de la Sportback. Il en est de même pour les nervures dans les portes. Le changement vient donc de la forme du pavillon, qui retombe rapidement, et du vitrage latéral, en arc de cercle comme sur les autres berlines d'Audi, avec une troisième vitre latérale pointue. La lunette est bien sûr très inclinée ici. À l'avant, comme sur la Sportback, on a une calandre abaissée et élargie, et des optiques en flèche.

La nouvelle berline mesure 4,50 mètres. C'est 4 cm de plus que l'ancienne et 16 cm de plus que la Sportback. Cette variante a gagné 1 cm en hauteur à 1,43 mètre. Le volume de coffre est de 425 litres, contre 380 pour la 5 portes.

Pas de surprise au niveau du poste de conduite, strictement identique à celui de la Sportback. La présentation a radicalement changé par rapport à l'ancienne A3. On oublie les formes épurées et arrondies, il y a à la place un dessin anguleux et très chargé, avec un aspect déstructuré. Les aérateurs du conducteur sont ainsi relevés au niveau de l'instrumentation. Il y a un peu de Lamborghini dans cette planche de bord. On trouve au centre un écran tactile de 10,1 pouces. La voiture pourra être dotée d'une connectivité Car-to-X, qui permet de communiquer avec d'autres véhicules ou des infrastructures.

Sous le capot, on trouvera au lancement trois configurations. Il y aura pour l'essence le 1.5 TFSI de 150 ch avec boîte manuelle 6 rapports ou boîte double embrayage s tronic 7 rapports. Avec cette dernière, on aura une micro-hybridation. Côté diesel, Audi proposera le 2.0 TDI 150 ch avec s tronic 7. Par la suite, il y aura pour les entrées de gamme un trois cylindres essence 1.0 TFSI 110 ch et un diesel 2.0 TDI 116 ch. Bien sûr, l'offre s'étoffera des sportives S3 et RS3 !

Les carnets de commandes seront bientôt ouverts. La 35 TFSI BVM6 150 ch sera commercialisée à partir de 29 750 €. La 30 TFSI BVM6 à trois cylindres sera proposée dès 28 750 €. Audi espère lancer les livraisons cet été.

Les dimensions

Nouvelle A3 Berline Nouvelle A3 Sportback Ancienne A3 Berline Longueur 4,50 mètres 4,34 mètres 4,46 mètres Largeur 1,82 mètre 1,82 mètre 1,80 mètre Hauteur 1,43 mètre 1,45 mètre 1,42 mètre Coffre 425 litres 380 litres 425 litres

L'offre de moteurs

Essence

1.0 TFSI 110 ch BVM 6

1.0 TFSI 110 ch S tronic 7 et hybridation légère 48 volts

1.5 TFSI 150 ch BVM 6

1.5 TFSI 150 ch S tronic 7 et hybridation légère 48 volts

Diesel :