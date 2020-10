Audi A3 berline 2020 : rendez-vous demain pour les premières images en direct de l'essai

550 €, c'est ce qu'Audi vous réclame en plus, à motorisation et finition identiques, pour une A3 berline 4 portes par rapport à une Sportback 5 portes, ce qui tient presque du détail quand les tarifs démarrent très près des 30 000 €. On est donc en droit d'hésiter entre les deux, en se posant avant tout la question sur les concessions réalisées au niveau des aspects pratiques pour avoir en retour cette ligne de toit plongeante bien plus élégante de la berline.

Nous aurons très largement le temps de répondre à cette question et à bien d'autres puisque nous avons rendez-vous demain matin dans le centre de Paris pour en prendre le volant pour la première fois et le garder jusqu'à Marseille le soir même. Presque 800 km donc pour évaluer confort, performances, consommations et équipements de bord.

Et comme d'habitude, nous vous emmenons avec nous pour découvrir nos premières impressions au départ en vidéo, en direct sur notre page Facebook puis en différé ici.