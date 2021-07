Audi A4, la nouvelle génération arrive bientôt

Pour l’Europe la réduction des émissions de CO2 est la règle à laquelle doivent se soumettre tous les constructeurs automobiles. Mais cette règle n’est pas appliquée partout et les marques automobiles doivent conserver des véhicules thermiques si elles veulent vendre sur certains marchés (y compris Européens avant que les règles ne se durcissent). Audi comme les autres marques haut de gamme allemandes va continuer à produire des véhicules thermiques même si ceux-ci sont électrifiés avec un système mild-hybrid ou hybride rechargeable. Ainsi la prochaine Audi A4 (qu’elle soit en carrosserie berline ou break) disposera de motorisations thermiques associées à de la micro-hybridation 48V, il y aura aussi des motorisations hybrides rechargeables avec une batterie de 14,4 kWh permettant une autonomie d’une centaine de kilomètres en mode électrique.

Une RS4 plug-in

Afin de parvenir à intégrer la batterie de 14,4 kWh, dans ses Audi A4 hybrides rechargeables, la plateforme MLB va être modifiée en conséquence. Cette plateforme MLB ne servira qu’aux modèles thermiques et hybrides rechargeables de la gamme A4 : Audi A4 berline et Audi A4 Avant. Tout en haut de la gamme A4 thermique du constructeur allemand devrait se trouver une version RS4 disposant d’un V6 biturbo associé à un moteur électrique pour la transformer en hybride rechargeable avec une puissance cumulée dépassant les 450 ch du modèle Audi RS4 actuel.

Plateforme inédite pour l’électrique

La famille de la nouvelle A4 se composera de modèles thermiques, hybrides rechargeables, mais aussi d’une ou plusieurs versions électriques. Pour ces modèles zéro émission, la marque aux anneaux va se servir de la nouvelle plateforme PPE (Premium Platform Electric) qui va être utilisée par Audi et Porsche pour développer leurs prochains modèles haut de gamme électriques. C’est d’ailleurs Porsche qui inaugurera cette base technique avec le futur Porsche Macan électrique qui va être lancé l’an prochain. Audi s’en servira pour le futur Audi Q6 e-tron qui sera le cousin du Porsche Macan. Le concept-car Audi Shanghai Concept présenté au dernier Salon de Shanghai préfigure ce modèle.

Trois carrosseries

Après le Q6 e-tron qui arrivera à la fin de 2022, ce sera au tour de l’Audi A4 e-tron d’être dévoilée. Celle-ci qui pourrait exister en carrosserie Fastback afin de mieux se différencier des Audi A4 berlines et breaks thermiques et devrait adopter un électromoteur pour les versions les moins puissantes et deux électromoteurs (un par essieu) pour les versions les plus puissantes. Parmi ces dernières, il y aura vraisemblablement une Audi RS4 e-tron de plus de 470 ch. Audi A4 thermiques et Audi A4 e-tron devraient être proches en ce qui concerne leurs dimensions, des modèles actuels, tandis que leur offre d’équipements devrait être de plus en plus high-tech avec des dispositifs de conduite autonome dernier cri.

La future Audi A4 en dix points

Sixième génération d’Audi A4

Commercialisation en 2023

Carrosseries berline (Audi A4) et break (Audi A4 Avant) pour les modèles thermiques et plug-in

Carrosserie Fastback pour les modèles électriques (Audi A4 e-tron)

Plateforme MLB pour les modèles thermiques, PPE pour les modèles électriques

Moteurs essence (TFSI) : de 150 à 250 ch

Moteurs diesels (TDI) : de 130 à 190 ch

Motorisations plug-in (TFSI-e) : de 250 à plus de 450 ch (RS4)

Motorisations 100 électriques (e-tron) : de 300 à plus de 470 ch (RS4 e-tron)

Tarif : à partir de 35 000 €*

*Estimation