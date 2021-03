Audi dévoile l'intérieur du Q4 e-tron

La magie de la voiture électrique a opéré sur la nouveauté sans émissions d'Audi. Avec ses 4,59 mètres de long, le Q4 e-tron est un poil plus grand qu'un Q3, mais il offre selon le volume de coffre d'un Q5 (520 litres) et surtout l'espace à bord... d'un Q7. L'absence de tunnel de transmission, un moteur électrique relativement compact et des batteries logées dans le plancher permettent de réduire les portes à faux et de maximiser l'empattement, de 2,76 mètres.

On est encore loin de l'empattement d'un Q7 (2,99 mètres), mais le profil à mi-chemin entre SUV et monospace avec un pavillon droit non plongeant permettent d'optimiser les volumes intérieurs. Il faut tout de même préciser qu'une version Sportback sera également au catalogue, avec un design plus dynamique.

Audi a tenté de sortir des sentiers battus sur ce Q4 e-tron. Il suffit de voir ces espaces de rangement dans les portières permettant de loger de grandes bouteilles d'eau. Ce n'est pas grand chose, d'autres l'ont fait, mais on sent qu'Audi a tenté des choses dans un habitacle aux lignes inhabituelles.

La grande nouveauté, vous l'aurez remarquée, c'est... le volant ! Un tout nouveau design à double méplat, qui en fait une sorte d'hexagone inédit et pour la première fois dans un véhicule de série, un volant qui n'est pas rond chez Audi. Sur cette version S Line, il adopte par ailleurs un insert intérieur chromé lui donnant un look plus futuriste.

Réalité augmentée

La technologie embarquée est articulée autour de 4 niveaux : l'instrumentation digitale de 10,25 pouces, plutôt classique désormais chez Audi, un grand écran tactile de 10,1 pouces (11,6 pouces en option), la commande vocale "Hey Audi" et surtout un affichage tête haute inédit mis en avant par le constructeur aux anneaux, qui intègre dans son Q4 e-tron la réalité augmentée.

Mais c'est quoi, au juste ? Il s'agit en fait d'un affichage tête haute qui adapte l'affichage en temps réel en fonction de l'environnement. Une situation à titre d'exemple : lorsque vous activez la navigation, dans un rond point, une flèche dynamique vous indique quelle sortie prendre dans le pare-brise. Plus grand qu'un ATH classique, le système d'Audi est également placé plus haut. Il permet ainsi d'avoir le regard plus haut et plus loin sur la route.

Cette réalité augmentée fonctionne en fait grâce à une caméra frontale qui filme en permanence l'environnement. Les images sont retranscrites à un calculateur qui récolte également les données GPS. Mais ce n'est pas tout : l'AR Creator, c'est son nom, se sert également des variables de la caméra, des radars et du contrôle de stabilité pour "prédire" les mouvements de caisse et les compenser au niveau de l'affichage tête haute afin d'annuler les vibrations de l'écran.

La présentation définitive aura lieu mi-avril. Nous découvrirons alors le design extérieur mais surtout les spécificités techniques. Mais nous pouvons déjà vous annoncer que les rétroviseurs caméra du grand frère e-tron ne seront pas reconduits ici : Audi a confirmé que la part de clients les choisissant était trop faible et que le surcoût sur un Q4 e-tron était injustifié.