Audi e-tron Sportback : plus qu'une nouvelle carrosserie - Vidéo en direct du salon Caradisiac 2020

En bref Ouverture des commandes depuis décembre 2019 Catégorie des SUV coupés électriques 408 ch et 664 Nm À partir de 74 500 €

On pourrait considérer l'e-tron Sportback, que nous avons pu essayer en juin dernier, comme une simple version plus profilée et agréable à l'œil que le SUV électrique sur lequel il est basé, cette nouvelle chute de toit lui allant particulièrement bien. D'autant plus que l'habitabilité arrière et le volume de coffre n'ont pas trop souffert dans l'opération, avec juste 20 mm en moins de garde au toit au niveau de la banquette et 615 litres de capacité de chargement au lieu de 660 en configuration 5 places.

L'Audi e-tron Sportback en direct du Salon Caradisiac

dailymotion

Audi, cependant, a profité des deux ans d'expérience accumulés depuis le lancement de l'e-tron pour corriger certains de ses défauts techniques, principalement son appétit démesuré en électrons, et le Sportback en profite dès sa commercialisation. La base mécanique est la même : deux moteurs électriques, un par train de roues, développant un total de 408 ch et 664 Nm de couple, et entre les deux, dans le plancher, une batterie d'une capacité totale de 95 kWh. Cependant, cette dernière voit sa capacité utile passer de 84,7 à 86,5 kWh. De plus, un gros travail a été effectué au niveau des pertes d'énergie au niveau des freins et des moteurs, avec un désaccouplement presque total de celui de devant quand les conditions le permettent.

Le résultat ? L'e-tron à sa sortie annonçait une autonomie en une seule charge et selon la norme WLTP de 415 km, sa version mise à jour pointe, elle, à désormais 436 km et sa variante Sportback, grâce à un cx de 0,25 contre 0,28 pour l'e-tron « normal », à 446 km. Mais ça n'est pas tout, puisqu'une version d'entrée de gamme, 50 selon l'obscure nomenclature Audi, fait aussi son apparition à côté de cette 55, avec une paire de moteurs offrant 313 ch et 540 Nm, une batterie d'une capacité utile de 64,7 kWh et une autonomie officielle de 313 km.

Les performances face au chronomètre de l'e-tron Sportback 55 quattro sont sinon totalement identiques à celles de l'e-tron avec un 0 à 100 km/h en 5,8 s en mode Boost et une vitesse de pointe limitée à 200 km/h.

En matière d'équipements, même constat pour le Sportback reprend la dotation de l'e-tron dont les fameux rétroviseurs caméras mais inaugure de plus les « phares digitaux matriciels LED », une première mondiale sur un véhicule de série permettant d'accroître considérablement la visibilité en attirant l'attention du conducteur en éclairant précisément certains éléments comme les panneaux de signalisation ou un piéton sur le point de traverser, tout en offrant la possibilité d'animations personnalisables aux verrouillage et déverrouillage de la voiture.

L'Audi e-tron Sportback 55 quattro démarre à 96 700 €, soit 2 300 € de plus que l'e-tron, tandis que la nouvelle version 50 quattro offre désormais un premier palier (un peu) plus accessible à 74 500 €.

