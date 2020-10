Audi : le grand défi de l'e-tron GT, entre sonorité moteur artificielle et production haut de gamme

Si le SUV e-tron a déjà débuté la nouvelle aventure électrique chez Audi, la GT représente une nouvelle étape. Si l'e-tron est produit à Bruxelles, la GT est assemblée dans la deuxième plus importante usine allemande d'Audi, à Neckarsulm, là où est produite une certaine R8. Autant dire que ce sera le grand écart pour les ouvriers spécialisés, qui ont un atout : pouvoir "apprendre" les nouvelles méthodes d'assemblage de l'e-tron GT avec un casque de réalité virtuelle et un logiciel spécifique.

Malgré l'abondance de robots dans l'usine (modifiée pour l'occasion), l'intervention humaine reste prépondérante : que ce soit en contrôle qualité, avec cet outil très simple (une jauge) permettant de mesurer l'écart entre les pièces de carrosserie, mais aussi au départ, pour certaines soudures sur la structure de la GT, qui mêle acier (plancher), aluminium et carbone sur le toit.

Vous le savez peut-être déjà, mais les constructeurs ne sont que des assembleurs : ils réalisent un puzzle de pièces fournies par des entreprises spécialisées (équipementiers). Evidemment, la structure et d'autres pièces sont spécifiques Audi, mais c'est à peu près tout. Le constructeur allemand pointait, pendant sa conférence, la complexité de l'assemblage de la R8 V10 : si les méthodes changent, la production de l'e-tron GT, n'est pas plus simple. Nous avons posé la question à Audi, et il s'avère que les deux autos ont un nombre de pièces similaire. Etonnant, alors que la mobilité électrique est censée simplifier les choses en usines (dix fois moins de pièces dans un moteur électrique par rapport à un moteur thermique en moyenne).

Le problème de la GT est d'avoir un chant à la hauteur du plumage et du ramage. On rappelle en effet que la GT dispose de 600 ch et de performances de premier ordre. Une sorte de RS7 du futur qui va devoir tenter de faire oublier aux clients Audi Sport habituels le bruit du V8 4.0 biturbo au profit d'un brame bien plus artificiel. Le constructeur nous a fait écouter le thème choisi pour les accélérations, et il faut dire que c'est plutôt réussi... mais loin des frissons des moteurs thermiques en voie de disparition. Vivons ainsi avec notre temps, et habituons-nous à ces vocalises, il faudra de toute façon s'y faire.

D'un point de vue technologique, Audi a implanté 4 haut-parleurs majeurs sur la GT : 2 à l'extérieur, 2 à l'intérieur. Les ingénieurs responsables du développement son ont confirmé que le conducteur pourra choisir parmi 3 thèmes différents. On imagine alors pourquoi pas une corrélation entre le "Drive Mode" et le thème sonore : une vocalise plus douce en mode confort, et plus agressive et "punchy" en mode dynamique.

Audi a confirmé l'arrivée de la GT au printemps dans toutes les concessions européennes. Il s'agira toutefois d'une production relativement lente, avec un marché de niche la plaçant dans une catégorie presque inexistante, à mi-chemin entre Tesla Model S et Porsche Taycan. On attend donc toujours Audi sur des électriques plus compactes et "grand public".