Audi ouvre les commande du Q5 hybride rechargeable restylé

La version restylée de l'Audi Q5 hybride rechargeable arrive au catalogue français. Après les versions thermiques, petit à petit lancées en France ces derniers temps, voilà celle qui va séduire en grande partie les professionnels avec ses avantages en matière de fiscalité de voiture de société.

Sous le capot, on retrouve le quatre cylindres 2.0 TFSI de 265 ch et 370 Nm associé au moteur électrique de 143 ch. La puissance combinée varie selon les versions 299 ch pour le Q5 50 TFSI e et 367 ch pour le Q5 55 TFSI e, la dernière revendiquant 500 Nm de couple. Le gros changement provient de la batterie avec une capacité qui passe de 14,1 à 17,9 kWh.

Le Q5 restylé et la version Q5 Sportback gagnent ainsi une nouvelle version aux côtés du diesel 40 TDI. Mais l'inflation est notable : les tickets d'entrée respectifs des Q5 et Q5 Sportback hybrides rechargeables sont de 62 990 et 65 690 €. Pour le Q5, cela représente une hausse de 3040 € par rapport à la première phase, mais il faut aussi tenir compte de la plus grande batterie et d'équipements supplémentaires à finition équivalente.