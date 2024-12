Audi teste une Audi A5 Sportback qui n’est pas forcément pour le marché européen !

La découverte du prototype d’une Audi A5 Sportback par nos chasseurs de scoop fait naître des interrogations. Car si la nouvelle Audi A5 remplace l’Audi A4 thermique (la marque allemande ayant décidé de donner aux modèles thermiques des chiffres impairs) on ne connaissait jusqu’à présent que les versions Audi A5 « berline et break » de cette auto qui sont disponibles sur le marché européen.

Audi a présenté par ailleurs une berline à empattement long (Audi A5L) que le constructeur réserve au marché chinois. Mais jusqu’à présent Audi ne parlait pas de produire une nouvelle A5 Sportback. Cette auto pourrait finalement être réservée elle aussi, au marché chinois. En étudiant de près leurs photographies, nos chasseurs de scoop sont presque sûrs que cette auto ne viendra ni en Europe ni aux États-Unis.

Un camouflage qui pose question

En effet, nos chasseurs de scoop ont constaté que le camouflage du prototype affiche des motifs qui étaient autrefois réservés aux prototypes destinés au marché chinois. Par rapport à la berline Audi A5, l'Audi A5 Sportback présente une ligne de toit légèrement différente et une partie arrière entièrement nouvelle. On peut voir que l'Audi A5 Sportback dispose également d’une plaque d'immatriculation arrière positionnée en bas dans le bouclier alors qu’elle se trouve plus haute, sur le hayon, sur l’Audi A5 berline.

Elle viendra ou elle ne viendra pas ?

Si aujourd’hui, l’Audi A5 Sportback semble destinée au marché chinois plutôt qu’au marché européen ou américain. On ne peut affirmer que cette auto ne viendra jamais chez nous, il faudra attendre dans les prochains mois ce qu’Audi ne manquera pas d’annoncer au sujet de cette nouvelle carrosserie dans la famille de l’Audi A5.