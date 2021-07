Audi : trois concepts pour annoncer le futur de la marque

C'était en 1972. A cette époque, Audi prépare la présentation de la 80, et l'idée d'un homme devient le slogan d'une marque.

"En 1971, Hans Bauer, qui travaillait au service de publicité d'Audi NSU, a réfléchi à la manière dont cette diversité pouvait être communiquée en tant qu'avantage concurrentiel. Le résultat fut aussi simple que brillant : Vorsprung durch Technik ! Le slogan publicitaire d'Audi, aujourd'hui célèbre dans le monde entier, est apparu pour la première fois en Janvier 1971 dans une double page de publicité d'Audi NSU. À partir de 1982, « Vorsprung durch Technik » a été systématiquement utilisé en relation avec l'ovale d'Audi. Et dans les publicités internationales, par exemple au Royaume-Uni ou aux États-Unis, le slogan était souvent utilisé en allemand."

Cinquante ans plus tard, Audi célèbre son slogan avec trois concepts : Sky Sphere, Grand Sphere et Urban Sphere. Le premier est un coupé ("un véhicule plaisir de conduite, mais autonome en même temps"), le second un grand coupé et le troisième un véhicule plutôt urbain, connecté et ancré dans l'air du temps.