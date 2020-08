Audi : voici la nouvelle S3, prix dès 55 900 €

Tout juste lancée, la nouvelle Audi A3 muscle déjà son jeu avec cette première variante sportive S. Et la nouvelle S3 est présentée avec les deux carrosseries de la compacte, la berline quatre portes et la Sportback 5 portes. La fiche technique est logiquement identique.

La S3 reste raisonnable. Le quatre cylindres 2.0 TFSI développe 310 ch, soit seulement 10 ch de plus que l'ancienne version (qui avait été lancée avec 300 ch, puis était montée à 310 ch et enfin était revenue à 300 ch avec la mise à la norme WLTP). Avec ses 310 ch, la nouvelle S3 dépasse ainsi de 4 ch les BMW M135i et Mercedes Classe A 35 AMG.

Le couple maxi est de 400 Nm. La vitesse maxi est limitée à 250 km/h. Il faut 4,8 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Il y a bien sûr la transmission intégrale quattro et une boîte de vitesses S tronic à 7 rapports. La suspension est abaissée de 15 mm. Un amortissement piloté est proposé en option.

Côté look, les nouveautés sont discrètes par rapport à une version S Line. Le plus visible est à l'arrière, avec le diffuseur et les quatre sorties d'échappement. À l'avant, la calandre a une nouvelle grille et des fentes apparaissent sous le capot. Les versions de base ont des coques de rétroviseurs couleur alu et des jantes 18 pouces qui cachent des étriers peints en noir. Ces derniers peuvent en option être rouges, et on peut avoir des jantes 19 pouces.

À bord, on remarque surtout les sièges avant sport avec l'appuie-tête intégré. La sellerie peut avoir le motif en nid d'abeille. La S3 Sportback sera disponible à partir de 55 900 € et la S3 Berline à partir de 56 450 €. Les livraisons doivent commencer en octobre.