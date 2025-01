Augmentation du prix des cartes grises : jusqu'à 16 € de plus par cheval fiscal !

On a coutume de dire que les automobilistes sont des vaches à lait du système. En 2025, l'adage semble plus vrai que jamais, du moins pour les utilisateurs de voitures thermiques de cinq régions françaises qui voient les coûts du cheval fiscal des certificats d'immatriculation augmenter drastiquement.

Si les hausses sont plutôt contenues en région Centre Val de Loire avec 5 € supplémentaires "seulement", elles sont un peu plus difficiles à avaler en Provence Alpes Côte d’Azur (de 51,20 à 59 €) et Nouvelle-Aquitaine (de 45 à 53 €). Mais c'est en Normandie et en Corse que les taxes sont les plus importantes, et de loin, avec respectivement +14 € (de 46 à 60 €) et +16 € (de 27 à 43 €). Ainsi, si vous souhaitez éditer la carte grise d'une voiture de 5 CV tel qu'un Dacia Duster sur l'île de beauté, il vous en coûtera désormais 215 €, au lieu de 135 auparavant. Dur !

Les mauvaises nouvelles n'arrivant jamais seules, d'autres augmentations sont prévues pour le 1er février. Plutôt légères en Bretagne et à la Réunion, avec dans l'ordre + 5 € (55 à 60 €) et +6 € (51 à 57 €), elles feront davantage tousser en Grand Est, le cheval fiscal y passant de 48 à 60 €. Des hausses censées compenser une baisse globale de revenus de 300 millions d'euros depuis 2020 (soit environ 2 milliards de recettes) dues en partie à la hausse des ventes de voitures électriques, exonérées de cette dîme, et à la baisse des ventes de voitures thermiques.

Notez que la région Hauts-de-France est la moins chère dans l’Hexagone, avec 36,20 € par cheval fiscal. Le certificat d'immatriculation d'une voiture de 5 CV y réclame ainsi 181 €. Toutefois, la commission finances du conseil régional vient de valider une hausse à 42 €… Affaire à suivre.