Australie : une taxe au kilomètre pour les électriques et hybrides

Quand on sait qu'il y 10 ans une électrique dépassait difficilement 100 km et qu'aujourd'hui on tourne en moyenne facilement autour des 500 (et de nombreuses fois, plus) il suffit de se dire que dans 10 ans cette autonomie à aussi toutes ses chances de quintupler à son tour. D'autant plus que la courbe du dvpt des VE est exponentielle