Autopartage : deux acteurs s'associent pour faciliter le stationnement

Parmi les nombreux freins à la location de voitures entre particuliers et plus spécifiquement dans les grandes agglomérations, le stationnement arrive en première place. En effet, lors de la restitution d'une location, le client se doit de remettre le véhicule dans un périmètre pré-défini sous peine de se voir infliger des pénalités. Pour accompagner les loueurs particuliers, la plateforme d’autopartage Getaround s’est associée à Yespark pour autoriser l’accès à 32 000 places à travers plus de 1 400 parkings privés en France.

« Nous sommes convaincus que de telles initiatives sont nécessaires et pleines de sens afin de faciliter une transition douce vers l’autopartage comme utilisation référente des voitures dans nos villes.” Explique Simon Baldeyrou, Président de Getaround Europe.

Un outil spécifique a été développé pour permettre aux locataires d’accéder aux parkings de façon autonome et à toute heure à travers un parcours intégré à l’application Getaround. Un lien temporaire sécurisé leur est partagé en amont de la location afin qu’ils puissent gérer l’ouverture du parking directement depuis leur smartphone. Cette solution assure aux locataires une plus grande liberté pour la récupération et la restitution de la voiture et un gain de temps considérable pour les propriétaires qui n’ont plus à se déplacer à chaque location.

Tous les propriétaires de la plateforme, quel que soit leur statut (professionnel ou particulier) sont éligibles au partenariat. Pour en bénéficier, il suffit de trouver le parking de votre choix sur la carte interactive, valider le choix et le tarif indiqué inclus par défaut la remise Getaround applicable. Cette remise est de 15% ou de 10% sur l’ abonnement mensuel en fonction du parking choisi.