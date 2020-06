Autoroutes à 110 km/h : oui si on baisse les prix des péages ?

La convention citoyenne pour le climat (CCC) a fait près de 150 propositions pour baisser rapidement les rejets de gaz à effet de serre mais l'une d'elles fait particulièrement réagir, quitte à occulter tout le reste : la baisse de la limitation de vitesse sur les autoroutes, avec 110 km/h au lieu de 130.

Depuis quelques jours, le débat fait rage. Hier, la ministre de la Transition Écologique n'a pas hésité à dire qu'elle y était favorable à titre personnel. Aujourd'hui, sur RTL, Yannick Jadot, eurodéputé Europe Écologie Les Verts a aussi montré son soutien à la mesure. Guère surprenant. Il a toutefois fait un complément à la proposition de la CCC : compenser la réduction de la vitesse par une baisse des tarifs.

Une idée qui semble plutôt logique. Le temps, c'est de l'argent ! Surtout, certains craignent qu'une baisse de la limitation de la vitesse sur les autoroutes incite des conducteurs à moins les utiliser et donc à emprunter plus souvent le réseau secondaire, plus dangereux, et cet effet peut être renforcé si on paie toujours le prix fort aux péages.

Yannick Jadot s'est montré confiant sur la popularité de la proposition de la CCC : "Je suis sûr que nos concitoyens, même par référendum, accepteraient cette mesure". L'idée de passer par le référendum est en effet envisagée par Emmanuel Macron, qui n'a donc pas écarté l'idée des 110 km/h sur l'autoroute, alors que la baisse à 80 km/h sur les départementales a encore du mal à être digérée.

De son côté, Yannick Jadot a expliqué à ce sujet que le cas de figure était différent : "Pourquoi les 80 km/h ont été si mal ressentis ? Parce que c'était le mépris de Paris pour les zones rurales. Là on parle des autoroutes. Tout le monde les utilise. On n'est plus du tout dans le mépris."